Прокуратура объяснила, почему на провластных митингах никого не задерживают

Источник материала: Ежедневник

Как пояснил прокурор Минска Олег Лаврухин, на провластных митингах все происходит в рамках закона.

«Сейчас в интернете и Telegram-каналах этот вопрос активно муссируется: почему этих задерживают с негосударственной символикой, а вот этим можно? Все в рамках закона находится… Все проходит мирно, спокойно, в совершенно законном ключе», – сказал прокурор в интервью СТВ .

На провластных митингах, по словам Лаврухина, также нет каких-то оскорбляющих плакатов.

Кроме этого, прокурор Минска сослался на статью 3-ю закона (о массовых мероприятиях). Он подчеркнул, что там четко указано, в каких случаях порядок проведения массовых мероприятий не распространяется на те мероприятия, которые организуются по инициативе государственных органов.