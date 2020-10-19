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Прокуратура объяснила, почему на провластных митингах никого не задерживают
19.10.2020 09:25 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Как пояснил прокурор Минска Олег Лаврухин, на провластных митингах все происходит в рамках закона.
«Сейчас в интернете и Telegram-каналах этот вопрос активно муссируется: почему этих задерживают с негосударственной символикой, а вот этим можно? Все в рамках закона находится… Все проходит мирно, спокойно, в совершенно законном ключе», – сказал прокурор в интервью
На провластных митингах, по словам Лаврухина, также нет каких-то оскорбляющих плакатов.
Кроме этого, прокурор Минска сослался на статью 3-ю закона (о массовых мероприятиях). Он подчеркнул, что там четко указано, в каких случаях порядок проведения массовых мероприятий не распространяется на те мероприятия, которые организуются по инициативе государственных органов.
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Как пояснил прокурор Минска Олег Лаврухин, на провластных митингах все происходит в рамках закона.
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