В Минске на Партизанском марше задержано 242 человека

В Беларуси 18 октября на Партизанском марше задержано 242 человека. Такая информация указана на правозащитной сайте «Весна» утром в понедельник.

Большинство задержаний было в Минске.

Воскресный марш проходил по Партизанскому проспекту. Правоохранители признались, что стреляли резиновыми пулями в воздух и назвали причину. По их словам, «агрессивно настроенная толпа» бросалась камнями.

Во время акции были закрыты шесть станций метро, на протяжении более 6 часов не работал мобильный интернет.

На сегодняшний день остаются задержанными журналисты.

Фото: Tut.by