|
В Минске на Партизанском марше задержано 242 человека
Источник материала: БДГ
В Беларуси 18 октября на Партизанском марше задержано 242 человека. Такая информация
Большинство задержаний было в Минске.
Воскресный марш
Во время акции были закрыты шесть станций метро, на протяжении более 6 часов не работал мобильный интернет.
На сегодняшний день остаются задержанными журналисты.
Фото: Tut.by
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси 18 октября на Партизанском марше задержано 242 человека. Такая информация указана на правозащитной сайте «Весна» утром в понедельник.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)