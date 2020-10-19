ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Налоговая Беларуси хочет перейти на 100% налоговое декларирование

19.10.2020 09:35 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Министерство по налогам и сборам Беларуси хочет перейти на 100% налоговое декларирование, сообщил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко в эфире ТВ.

"У нас подавляющее большинство - 88% с лишним плательщиков - уже подают декларации в электронном виде. Мы хотим, чтобы таких субъектов было 100%, в том числе и физических лиц", - сказал Наливайко.

По его словам, через 3 года порядка 80% субъектам хозяйствования не нужно будет самим заполнять декларацию, поскольку за них это будет делать налоговая: останется перед подписанием декларации проверить достоверность и корректность данных.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство по налогам и сборам Беларуси хочет перейти на 100% налоговое декларирование, сообщил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко в эфире ТВ.
 
Новости дня
Новости разные
 
Чем на самом деле занимаются бухгалтеры? Показываем в картинках
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика