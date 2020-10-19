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Герасименя: Спорт в Беларуси скоро будет уничтожен

19.10.2020 09:35 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Известная белорусская пловчиха Александра Герасименя, намедни возглавившая Белорусский фонд спортивной солидарности, утверждает, что проводимая властями политика репрессий в отношении спортсменов может привести к смерти большого спорта в Беларуси.

«Мы не только спортсмены, но и, в первую очередь, граждане. Произвол и милицейское насилие в нашей стране не могут оставить нас равнодушными. Поэтому мы показываем свое мнение. Но если так будет продолжаться, спорт в Беларуси скоро будет полностью уничтожен», - заявила Герасименя в fb фонда.

«Успешные спортсмены, завоевавшие медали на чемпионатах мира и Европы, сейчас находятся под давлением. Им угрожают, они не могут продолжать тренировки», - констатировала она.

Как сообщалось, Герасименя уехала из страны в Вильнюс. Свое решение Александра объяснила тем, что только так она может помочь и спортсменам и стране.

 
 
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Известная белорусская пловчиха Александра Герасименя, намедни возглавившая Белорусский фонд спортивной солидарности, утверждает, что проводимая властями...
 
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