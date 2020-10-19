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Беларусь получила от "налога на Google" более 60 млн. рублей

19.10.2020 09:35 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Беларусь получила от "налога на Google" с 2018 года более Br60 млн, сообщил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко в эфире ТВ.

"Да, мы ожидали определенных поступлений, но уже в первый год наши прогнозы были на 50% превзойдены. Темп роста этого налога - 140-150%, думаю, и в последующие годы он сохранится", - сказал министр (цитаты БелТА).

"За два с лишним года больше Br60 млн поступило этих платежей", - сообщил Наливайко.

С 1 января 2018 года в Беларуси иностранные организации, которые оказывают электронные услуги физлицам, платят НДС. В первый год действия "налога на Google" он принес белорусскому бюджету 15,8 млн. рублей.

 
 
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Беларусь получила от "налога на Google" с 2018 года более Br60 млн, сообщил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко в эфире ТВ.
 
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