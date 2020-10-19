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План ОПЕК+ по наращиванию добычи нефти под угрозой из-за спроса и Ливии

19.10.2020 09:35 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Постепенное наращивание добычи нефти странами, входящими в группу ОПЕК+, о котором они договорились в апреле, находится под давлением из-за слабого спроса и увеличения добычи в Ливии.

В понедельник участники коалиции встретятся для того, чтобы оценить состояние рынка. Однако на этом заседании не ожидается принятие каких-либо решений о поставках, это, скорее всего, произойдет на встрече 30 ноября — 1 декабря, сообщает Bloomberg.

В четверг, 15 октября, генеральный секретарь Мохаммад Баркиндо охарактеризовал спрос на нефть как «анемичный» и заявил, что картель будет действовать для того, чтобы предотвратить «рецидив» падения рынка. Внутренние отчеты коалиции указывают на то, что существует риск нового избытка нефти.

Кроме того, Ливия, которая не входит в коалицию, увеличила ежедневную добычу до 500 тыс. барр. По прогнозу JPMorgan Chase & Co, страна может нарастить добычу до 1 млн барр. к марту, однако это будет зависеть от внутренней политической обстановки, передает РБК.

О рекордном сокращении добычи нефти страны — члены ОПЕК+ договорились для того, чтобы стабилизировать нефтяной рынок, рухнувший после истечения предыдущей сделки 1 апреля. С 1 мая страны сократили добычу суммарно на 9,7 млн барр. в сутки. Сделка рассчитана на два года, до мая 2022 года. В течение этого времени страны должны постепенно наращивать добычу. Первое увеличение произошло в июле, на 2 млн барр., то есть сейчас действует сокращение добычи на 7,7 млн барр. Следующее наращивание должно произойти 1 января 2021 года, на 1,9 млн барр.

 
 
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Постепенное наращивание добычи нефти странами, входящими в группу ОПЕК+, о котором они договорились в апреле, находится под давлением из-за слабого спроса и...
 
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