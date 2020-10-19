Потребительские кредиты для белорусов стали супердорогими

Напряженная ситуация в стране негативно сказывается на финансовом рынке. Банки вынуждены либо отказываться предоставлять кредиты населению, либо выдают их под такой высокий процент, что брать не хочется.





Рублей много не будет

На минувшей неделе Национальный банк продлил ограничение на предоставление рублевых ресурсов коммерческим банкам. Данная мера уже действует почти два месяца, и центральный банк решил продлить ее еще на три месяца — до 19 января.

«Данное решение принято в целях обеспечения контроля за денежным предложением в условиях сохранения повышенной неопределенности на финансовых рынках», — прокомментировал принятое решение Национальный банк.

Ограничивать предоставление рублей Нацбанк начал 24 августа, когда на фоне высоких девальвационных ожиданий и политического кризиса в стране население увеличило спрос на рублевые кредиты. Поскольку кредиты привлекались либо на покупку иностранной валюты, либо на приобретение импортных товаров, то процесс выдачи рублевых займов оказывал давление на валютный рынок.

Поэтому Нацбанк предоставление рублевой ликвидности коммерческим банкам в третьей декаде августа ограничил. В свою очередь, коммерческие банки, не имея возможности на прежних условиях получить рубли в Нацбанке, а также столкнувшись с ажиотажным спросом населения на рублевые кредиты и оттоком депозитов, в конце августа стали прекращать выдачу займов населению.

В новых реалиях рынок кредитования населения живет уже около двух месяцев. К чему же эта ситуация привела?

«Купляй беларускае», а не то дорого заплатишь

Задолженность населения по потребительским кредитам числится на балансе более двадцати коммерческих банков. Однако ключевыми игроками на рынке потребкредитования являются десять банков, на долю которых приходится более 80% выданных потребительских кредитов.

Около 17% рынка потребительского кредитования приходится на «Беларусбанк», который сейчас выдает потребкредиты… только на покупку товаров отечественного производства. Предоставляешь счет-фактуру, подтверждающую желание купить белорусский товар, — получаешь безналичный кредит в счет оплаты покупки.

Кстати, на фоне ставок (об этом ниже), которые взлетели на рынке кредитования, условия выдачи потребкредитов в «Беларусбанке» довольно привлекательные — кредиты на покупку белорусских товаров предоставляются по ставке рефинансирования, увеличенной на 3,5 процентного пункта (то есть под 11,25%). А вот получить потребкредиты на покупку импортных товаров, даже под высокий процент, в «Беларусбанке» не удастся.

«Белагропромбанк», второй по величине банк Беларуси, выдачу потребительских кредитов полностью приостановил, а овердрафтное кредитование доступно только для работников госорганизаций, находящихся на зарплатном обслуживании в этом банке.

А вот еще один государственный банк — «Белинвестбанк» — потребительские кредиты предоставляет, но по ставке 24,9% годовых и просит также справку о доходах, а если сумма кредита превысит 10 тысяч рублей, то кредитополучателю придется еще найти поручителей.

В других банках, которые готовы одолжить деньги, ставки по потребительским кредитам также впечатляют. Так, «Альфа-Банк» готов предоставить кредит по ставке 27,9% годовых на срок до пяти лет.

В свою очередь, «Банк ВТБ (Беларусь)» предоставляет краткосрочные кредиты (до года) на сумму до 5 тысяч рублей по ставке 13,3% годовых, а если кредит превысит эту сумму — деньги выдадут по ставке 28,9% годовых (на срок до семи лет). Похожие условия установил «МТБанк» — на короткие кредиты (до года) на сумму 15 тысяч рублей — ставка 13,3%, на срок более года — 29,68% годовых.

Крупные банки с иностранным капиталом — «БПС-Сбербанк», «Банк БелВЭБ», «Приорбанк» и «Белгазпромбанк» — потребительские кредиты вообще не выдают. Последние два банка готовы одолжить деньги на карточку работникам только компаний, которые находятся у них на зарплатном обслуживании. Ставка по овердрафтам в «Приорбанке» — 24% годовых, в «Белгазпромбанке» — 19%.

Как видим, десять перечисленных коммерческих банков, которые в обычное время выдают наибольшие объемы кредитов, сейчас либо приостановили кредитования, либо выдают их под высокие процентные ставки. Взять кредит под относительно невысокий процент реально только тем физлицам, которые берут небольшие суммы на короткий срок, либо планируют покупку товаров белорусского производства.

Кредиты для субпрайм-клиентов

Представители банковского сектора в частных беседах отмечают, что не готовы сегодня активно развивать потребительское кредитование, поскольку займы по нынешним высоким ставкам готовы брать клиенты с повышенным кредитным риском (субпрайм-сегмент).

«Спрос на кредиты по повышенным процентным ставкам есть, но он невысокий. Кредитоваться по таким ставками (25-28% годовых) готов в основном субпрайм-сегмент», — рассказал БелаПАН топ-менеджер одного из банков.

В то же время появление на рынке кредитных продуктов по высоким процентным ставкам участники рынка объясняют попытками отдельных банков хоть как-то продолжать бизнес в нынешних непростых условиях.

«В кредитный бизнес много проинвестировано — в людей, в отделения, в бизнес-процессы. Когда кредитование полностью остановлено, то созданная инфраструктура для кредитования не покрывает даже постоянные издержки», — отметил в комментарии для БелаПАН топ-менеджер одного из банков.

Высокие процентные ставки на рынке кредитования белорусские экономисты объясняют несколькими факторами.

«Высокие процентные ставки на кредитном рынке связаны с ужесточением денежно-кредитной политики, которую Нацбанк проводит с целью сохранения стабильности на валютном рынке. Ограничение рублевой ликвидности привело к росту ставок на рынке межбанковского кредитования», — рассказала БелаПАН заместитель административного директора Центра экономических исследований BEROC Анастасия Лузгина.

Кроме этого, отметила она, рост ставок обусловлен ситуацией, которая складывается на депозитном рынке.

«Банки привлекают ресурсы не только на межбанке, но и у физлиц. В экономике сохраняется высокая неопределенность, и население сейчас не готово хранить депозиты под низкий процент, поэтому банкам пришлось повышать ставки по депозитам, которые находятся сейчас в районе 20-22% годовых», — подчеркнула Лузгина.

Эксперт прогнозируют, что высокие ставки на рынке потребительского кредитования в краткосрочной перспективе будут сохраняться.

«В ближайшие месяцы, судя по всему, ситуация не сильно изменится, и объемы потребительского кредитования в этих условиях будут небольшими», — предполагает Лузгина.

Схожего мнения придерживаются и другие аналитики финансового рынка.

«Зарплаты не растут. В этих условиях брать кредиты под 25-30% годовых можно разве что на небольшие покупки. Поэтому большого спроса на потребительские кредиты не будет», — убежден старший аналитик Forex Club Валерий Полховский.

К тому же, продолжает он, Нацбанк сейчас не заинтересован в увеличении объемов такого кредитования, поскольку потребкредиты зачастую используются на приобретение импортных товаров, что может оказывать дополнительное давление на платежный баланс и валютный рынок.

«Поэтому, чтобы сохранить стабильность на валютном рынке, Нацбанк склонен сокращать внутренний спрос и для этого в последние месяцы ограничивает денежное предложение», — объясняет Полховский.

По мнению эксперта, сдерживать потребительское кредитование Нацбанк будет до тех пор, пока в стране будет сохраняться сложная политическая и экономическая ситуация, которая способна оказывать давления на валютный рынок и платежный баланс.

«До тех пор, пока эти факторы будут влиять на платежный баланс и валютный рынок, ситуация на рынке потребительского кредитования останется такой, какую мы видим ее сейчас», — прогнозирует Полховский.