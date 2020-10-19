На прошедшем в минувшее воскресенье съезде ТБМ было принято заявление по поводу обсуждаемой конституционной реформе.





По мнению делегатов, Беларуси необходимо вернуть Конституцию 1994 года, в которой «статус белорусского языка был объявлен как единственного государственного языка в нашей стране».

«Статус русского и других языков, на которых говорят граждане Беларуси, может быть определен в новом законе о языках», — говорится в документе.

Вместе с тем, по словам лидера организации Елены Анисим, форум «однозначно высказался против участия ТБМ в обсуждении [предложенной Александром Лукашенко идеи по изменению] Конституции. Организация не может участвовать в обмане, а все понимают, что изменения в Конституцию — это игра, которая не несет ничего позитивного, ничего нужного».

Также Анисим рассказала БелаПАН, что к съезду объединение подошло в сложном финансовом положении. «Мы имеем определенную задолженность по оплате офиса, — пояснила она. — Задолженность связана с тем, что фактически полгода в нашем офисе не проводилось никаких мероприятий, не работали никакие курсы. Сейчас деятельность потихоньку восстанавливается. Думаю, до конца года мы должны с этим вопросом разобраться».

«На съезд мы отдельно не выносили вопрос о смене офиса, так как для начала придется найти альтернативу, а уже после выносить вопрос на заседание совета и принимать решение. Пока что мы от офиса не отказываемся», — заявила Анисим.