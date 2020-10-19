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«Изменения в Конституцию — это игра, которая не несет ничего позитивного, ничего нужного»

19.10.2020 09:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На прошедшем в минувшее воскресенье съезде ТБМ было принято заявление по поводу обсуждаемой конституционной реформе.

«Изменения в Конституцию — это игра, которая не несет ничего позитивного, ничего нужного»

По мнению делегатов, Беларуси необходимо вернуть Конституцию 1994 года, в которой «статус белорусского языка был объявлен как единственного государственного языка в нашей стране».

«Статус русского и других языков, на которых говорят граждане Беларуси, может быть определен в новом законе о языках», — говорится в документе.

Вместе с тем, по словам лидера организации Елены Анисим, форум «однозначно высказался против участия ТБМ в обсуждении [предложенной Александром Лукашенко идеи по изменению] Конституции. Организация не может участвовать в обмане, а все понимают, что изменения в Конституцию — это игра, которая не несет ничего позитивного, ничего нужного».

Также Анисим рассказала БелаПАН, что к съезду объединение подошло в сложном финансовом положении. «Мы имеем определенную задолженность по оплате офиса, — пояснила она. — Задолженность связана с тем, что фактически полгода в нашем офисе не проводилось никаких мероприятий, не работали никакие курсы. Сейчас деятельность потихоньку восстанавливается. Думаю, до конца года мы должны с этим вопросом разобраться».

«На съезд мы отдельно не выносили вопрос о смене офиса, так как для начала придется найти альтернативу, а уже после выносить вопрос на заседание совета и принимать решение. Пока что мы от офиса не отказываемся», — заявила Анисим.

ТБМ основано в 1989 году для поддержки и развития белорусского языка и культуры, а также защиты лингвистических прав граждан.

До апреля 1997 года ТБМ возглавлял народный поэт Беларуси Нил Гилевич. Затем в течение двух лет организацией руководил поэт, журналист и дипломат Геннадий Буравкин. Осенью 1999-го председателем ТБМ был избран археолог, историк белорусской архитектуры, преподаватель, политический и общественный деятель Олег Трусов. В октябре 2017 года объединение возглавила ученый, филолог Елена Анисим, которая на тот момент являлась депутатом Палаты представителей Национального собрания шестого созыва.

ТБМ проводит общественные кампании в защиту белорусского языка, оказывает юридическую помощь тем, кто подвергается дискриминации по языковому признаку, разрабатывает законопроекты, направленные на равноправное сосуществование в стране двух государственных языков (белорусского и русского).

Объединение издает два еженедельника и журнал, посвященные белорусскому языку, культуре и языковым правам, проводит тематические языковые семинары, конференции, соревнования и праздники.

 

 
 
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На прошедшем в минувшее воскресенье съезде ТБМ было принято заявление по поводу обсуждаемой конституционной реформе.
 
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