Начальник ГУБОПиК: «По-настоящему силу мы еще не применяли»

Источник материала: Onliner

Начальник Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией Николай Карпенков на БТ рассказал , как правоохранительные органы борются с беспорядками. В подводке к интервью ведущая сообщила, в частности, что борцы с оргпреступностью уже задержали около 600 координаторов, организаторов и активных участников протестов - а это более 30 уголовных дел. Сам Карпенков сказал: «По-настоящему силу мы еще ни к кому не применяли».

Карпенков объясняет, как все происходит:

— Осталась такая наиболее радикальная, консолидированная часть. После мягкого проникновения во дворы, после вот этого чаепития, обсуждения, развешивания флагов, увидели, кто способен на поступок, консолидировались, подпитали, как всегда, денежными средствами, где-то наркотиками, где-то алкоголем. И они уже, получается, выходят на митинги вооруженные. Ножи, заточки, хорошие подготовленные такие металлические пруты и дубинки, и флагштоки, это такие хорошие металлические трубы, которыми, как шестом, получается, металлическим, если по голове, то и убить можно. И хорошие сформированные команды боевичков... Мы сняли тут недавно целую команду. Тренер, «бело-красно-белый», проникшийся этими всеми идеями цветной революции, что надо менять вот через такой радикальный путь, через баррикаду. Привел с собой восемь бойцов, которые должны были себя проявить там, нападать на милиционеров, на ОМОН. Ну, все они задержаны, все дают признательные показания. Наперебой рассказывают, как они готовились бороться с органами внутренних дел.

Николай Карпенков отметил, что есть и «другие, более креативные бандиты», которые проходили «по линии экономики» — они, по его словам, незаконно привезли в страну сильнодействующие отравляющие вещества.

— Чтобы ему не отвечать по закону, они пытались использовать отравляющие вещества и против ОМОНа, и против внутренних войск, — объяснил Карпенков. — У него была целая бригада высотников, они планировали там, где происходит встреча, распылить вот это сильнодействующее вещество, которое и взрывоопасно, и очень опасно при вдыхании. Радикализированные эти вот экстремисты, которые есть, которые пришли, которые в ранцах принесли и бутылки с зажигательной смесью... Бандиты с пистолетами захватывали транспортные средства, чтобы таранить боевые порядки ОМОНа. Чтобы были большие жертвы, чтобы было много крови, но они это все спихнут на органы правопорядка.

Карпенков убежден, что на улицах остались те, кто «по-хорошему никогда не поймет», «уличные бандиты», которые «перекрасились и хотят на социальных лифтах из бандитов подняться и стать или полевыми командирами или депутатами», как «обещает Тихановская».

— Я видел все выборы, я видел все протестные массы, и 2001-го, и 2006-го, и 2010-го, 2015-го — таких таких аморальных, циничных лиц я никогда не встречал, — сказал начальник ГУБОПиК.

Также он рассказал о давлении на сотрудников:

— «Мы идем резать ваши семьи, мы будем вас сжигать»... Пишут женам: «Мы сделаем с твоими детьми такой сюрприз, ты будешь всю жизнь помнить». Такого уродства еще не было никогда.

Угрозы, по словам Карпенков, поступают милицейским руководителям, людям, которые управляют страной, нормальным журналистам и спортсменам. Но за каждым из них придут, пообещал милиционер, и они сядут на большие сроки.

Карпенков заверил, что к любому, кто поднимет заточку на сотрудника правоохранительных органов, будет применено огнестрельное оружие.

— Солдаты цветной революции, змагары… По-настоящему настоящих мужиков, которые любят свою Родину, их там нету! — уверен глава ГУБОПиК. — Лучшее сравнение — организованные преступные группы по принципу 90-х годов. Одни стоят перекрывают движение, боевики. Их прикрывает молодежь. Как только выходишь их задерживать, боевики растворяются. Кричащие женщины, сумасшедшие абсолютно, корреспонденты… И снимают, что происходит. Выставляют, получается, сотрудников органов внутренних дел, которые деблокируют дорогу, чтобы люди могли проехать домой, на работу, проехала пожарная машина, скорая помощь к кому-то едет и кого-то спасает. Они стоят блокируют дорогу, они злорадствуют, они показывают коллапс. Наверху боевики, которые заранее подготовили плитку, разложили. И если, получается, туда сотрудники без разведки прибудут, чтобы деблокировать, то могут получить очень тяжелые травмы.

Рассказал о коварстве противника:

— Звонят: «Мы семья сотрудников милиции, нас пришли убивать». Поднимаемся — адрес ложный, там живут посторонние люди. Выходим — на голову летят заранее подготовленные кирпичи... Мы задерживаем тех, кто блокирует дороги, забегаем во двор — а на голову кирпичи, бутылки с зажигательной смесью, камни и так далее.

В то же время Николай Карпенков верит в гуманность закона. Пообещал:

— Мы их задержим. Конечно, если они будут оказывать активное сопротивление, мы вынуждены будем применять оружие, чтобы защитить граждан, правопорядок, простых людей, тех детей, которые растут, чтобы они не видели этой вакханалии. Не дадим им разрушить страну. Мы, конечно же, гуманно применим оружие по отношению к ним, в том числе и огнестрельное. И самых опасных «острокопытных» мы с улиц уберем. Ни за кем из простых людей никто не бегает. Ведется наблюдение, идентификация лиц. Многие лица уже себя проявили на баррикадах 9-го числа. Идет процесс на изъятие их из толпы. Но они специально прикрываются гражданами, которые есть в толпе... Мы проявляем гуманизм. Это вы фашисты, а не мы фашисты. Поэтому если где-то происходит задержание и оно кажется со стороны очень жестким, на самом деле это не так. Сотрудники вынуждены применять силу. Но еще по-настоящему силу мы ни к кому не применяли.

Руководитель подразделения напомнил:

— В 90-е быстро навели порядок, быстро и сейчас наведем. Но отличие бандитов 90-х годов от бандитов нынешнего времени... Вы знаете, там с моралью было получше.