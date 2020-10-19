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Новая беспроводная зарядка Xiaomi зарядит батарею на 4000 мАч за 19 минут (видео)

19.10.2020 09:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Xiaomi анонсировала беспроводную зарядку мощностью в 80 Ватт. Такая, утверждают в компании, сможет зарядить аккумулятор емкостью 4000 мАч до 100% за 19 минут, за 8 минут — до 50%, 10% — за минуту. Правда, Xiaomi пока не сообщает, когда подобный аксессуар появится в продаже, а также о смартфонах, его поддерживающих.

Ранее Xiaomi уже ставила рекорды мощности беспроводных зарядок для смартфонов: на 30 Ватт в прошлом году, весной 2020-го — на 40 Ватт, затем появился Xiaomi Mi 10 Ultra с зарядным устройством на 50 Ватт.

С учетом существующих решений не исключено, что Xiaomi не станет затягивать с выпуском новой зарядки.

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Xiaomi анонсировала беспроводную зарядку мощностью в 80 Ватт. Такая, утверждают в компании, сможет зарядить аккумулятор емкостью 4000 мАч до 100% за 19 минут, за 8 минут — до...
 
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