Новая беспроводная зарядка Xiaomi зарядит батарею на 4000 мАч за 19 минут (видео)

Источник материала: Onliner Xiaomi анонсировала беспроводную зарядку мощностью в 80 Ватт. Такая, утверждают в компании, сможет зарядить аккумулятор емкостью 4000 мАч до 100% за 19 минут, за 8 минут — до 50%, 10% — за минуту. Правда, Xiaomi пока не сообщает, когда подобный аксессуар появится в продаже, а также о смартфонах, его поддерживающих.

Ранее Xiaomi уже ставила рекорды мощности беспроводных зарядок для смартфонов: на 30 Ватт в прошлом году, весной 2020-го — на 40 Ватт, затем появился Xiaomi Mi 10 Ultra с зарядным устройством на 50 Ватт.

С учетом существующих решений не исключено, что Xiaomi не станет затягивать с выпуском новой зарядки.