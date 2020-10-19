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Новая беспроводная зарядка Xiaomi зарядит батарею на 4000 мАч за 19 минут (видео)
Источник материала: Onliner
Xiaomi анонсировала беспроводную зарядку мощностью в 80 Ватт. Такая, утверждают в компании, сможет зарядить аккумулятор емкостью 4000 мАч до 100% за 19 минут, за 8 минут — до 50%, 10% — за минуту. Правда, Xiaomi пока не сообщает, когда подобный аксессуар появится в продаже, а также о смартфонах, его поддерживающих.
Ранее Xiaomi уже ставила рекорды мощности беспроводных зарядок для смартфонов: на 30 Ватт в прошлом году, весной 2020-го — на 40 Ватт, затем появился Xiaomi Mi 10 Ultra с зарядным устройством на 50 Ватт.
С учетом существующих решений не исключено, что Xiaomi не станет затягивать с выпуском новой зарядки.
Android, экран 6.67" IPS (1080x2400), Qualcomm Snapdragon 720G, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 5020 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.53" IPS (720x1600), Mediatek Helio G25, ОЗУ 2 ГБ, флэш-память 32 ГБ, карты памяти, камера 13 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.53" IPS (1080x2340), Mediatek Helio G90T, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 4500 мАч, 2 SIM
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Xiaomi анонсировала беспроводную зарядку мощностью в 80 Ватт. Такая, утверждают в компании, сможет зарядить аккумулятор емкостью 4000 мАч до 100% за 19 минут, за 8 минут — до...
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