Вскоре в ТС начнутся продажи новой Hyundai Elantra

Источник материала: Onliner

Российское подразделение Hyundai получило Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новое поколение седана Elantra. Теперь эту машину могут официально продавать на территории Таможенного союза. Выпускать Hyundai Elantra для РФ начнут в Калининграде на заводе «Автотор».





Новое поколение модели будет доступно покупателям с двумя атмосферными моторами на выбор. Оба мотора известны по предшественнику. Базовый имеет объем 1,6 литра и развивает 128 л. с. и 155 Н·м. Будет еще 2-литровый агрегат на 150 л. с. и 191 Н·м. Производитель отмечает, что оба движка способны работать на бензине АИ-92. Оба двигателя можно взять как с «механикой», так и с АКП. В любом случае передач будет шесть. Клиентам предложат колесные диски от 15 до 17 дюймов. Привод — исключительно передний.





Новое поколение Hyundai Elantra стало экспрессивнее предшественника с треугольными фарами. Автомобиль стал длиннее, шире, но ниже уходящей модели. В Беларуси Hyundai Elantra стоит от 37,9 тысячи рублей. Топовые версии седана (другого кузова не предусмотрено) стоят ближе к 55 тысячам рублей.



