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Вскоре в ТС начнутся продажи новой Hyundai Elantra

19.10.2020 09:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Российское подразделение Hyundai получило Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новое поколение седана Elantra. Теперь эту машину могут официально продавать на территории Таможенного союза. Выпускать Hyundai Elantra для РФ начнут в Калининграде на заводе «Автотор».

Вскоре в ТС начнутся продажи новой Hyundai Elantra

Новое поколение модели будет доступно покупателям с двумя атмосферными моторами на выбор. Оба мотора известны по предшественнику. Базовый имеет объем 1,6 литра и развивает 128 л. с. и 155 Н·м. Будет еще 2-литровый агрегат на 150 л. с. и 191 Н·м. Производитель отмечает, что оба движка способны работать на бензине АИ-92. Оба двигателя можно взять как с «механикой», так и с АКП. В любом случае передач будет шесть. Клиентам предложат колесные диски от 15 до 17 дюймов. Привод — исключительно передний.

Вскоре в ТС начнутся продажи новой Hyundai Elantra

Новое поколение Hyundai Elantra стало экспрессивнее предшественника с треугольными фарами. Автомобиль стал длиннее, шире, но ниже уходящей модели. В Беларуси Hyundai Elantra стоит от 37,9 тысячи рублей. Топовые версии седана (другого кузова не предусмотрено) стоят ближе к 55 тысячам рублей.

Вскоре в ТС начнутся продажи новой Hyundai Elantra
Hyundai Sonata VI (YF), 2013 г.в., 144 841 км
серый, седан, бензин 2.4 л, автоматическая, передний привод
24 443 р.
9500$ / 8116€
Hyundai Accent IV (RB), 2013 г.в., 147 000 км
черный, седан, бензин 1.6 л, автоматическая, передний привод
18 911 р.
7350$ / 6279€
Hyundai Santa Fe III (DM) Grand III CRDi 4WD, 2014 г.в., 93 000 км
серебристый, внедорожник, дизель 2.2 л, автоматическая, полный привод
54 288 р.
21 100$ / 18 025€
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Российское подразделение Hyundai получило Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новое поколение седана Elantra. Теперь эту машину могут официально продавать...
 
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