Уголовный кодекс: за воспрепятствование деятельности журналиста — до трех лет лишения свободы

Источник материала: Onliner

В минувшую субботу, 17 октября, в Минске были задержаны трое журналистов, в их числе корреспондент Onliner Дарья Спевак, которая освещала студенческую акцию. Наша коллега на момент публикации по-прежнему находилась на Окрестина. Сегодня мы посчитали уместным вспомнить статью 198 УК, касающуюся воспрепятствования законной деятельности журналиста.

Воспрепятствование в какой бы то ни было форме законной профессиональной деятельности журналиста либо принуждение его к распространению или отказу от распространения информации, совершенные с применением насилия или с угрозой его применения, уничтожением или повреждением имущества, ущемлением прав и законных интересов журналиста, —

наказываются штрафом, или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Статья 198. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста