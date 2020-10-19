Тихановскую, Колесникову и Цепкало выдвинули на Нобелевскую премию мира

Источник материала: Ежедневник

Норвежский депутат выдвинул трех представителей белорусской оппозиции на Нобелевскую премию мира.

Гейр Тоскедаль из Христианско-демократической партии заявил газете Vart Land daily, что выдвинул кандидатуры Светланы Тихановской, Марии Колесниковой и Вероники Цепкало “за их борьбу за честные выборы и за вдохновение мирной оппозиции против нелегитимного режима в Беларуси”.

Он также выразил надежду, что их выдвижение на премию привлечет еще больше внимания к мирной оппозиционной борьбе.