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Тихановскую, Колесникову и Цепкало выдвинули на Нобелевскую премию мира
19.10.2020 10:09 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Норвежский депутат выдвинул трех представителей белорусской оппозиции на Нобелевскую премию мира.
Гейр Тоскедаль из Христианско-демократической партии заявил газете Vart Land daily, что выдвинул кандидатуры Светланы Тихановской, Марии Колесниковой и Вероники Цепкало “за их борьбу за честные выборы и за вдохновение мирной оппозиции против нелегитимного режима в Беларуси”.
Он также выразил надежду, что их выдвижение на премию привлечет еще больше внимания к мирной оппозиционной борьбе.
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Норвежский депутат выдвинул трех представителей белорусской оппозиции на Нобелевскую премию мира.
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