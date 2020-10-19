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Xiaomi показала беспроводную зарядку на 80 Вт. Телефон зарядился за 19 минут
Источник материала: Tut.by
Компания Xiaomi представила 80-ваттную технологию ускоренной беспроводной подзарядки под названием 80W Mi Wireless Charging Technology. С ее помощью телефон заряжается меньше чем за 20 минут.
Для демонстрации технология компания опубликовала ролик, в котором неназванный смартфон с поддержкой этой фукнции восполняет энергию быстрее конкурентов. Так, по заявлению производителя, новая технология заряжает аккумулятор емкостью 4000 мАч на 10% за одну минуту, на 50% за восемь минут и на 100% за 19 минут.
«Мы ожидаем, что внедрение технологии беспроводной зарядки 80W Mi Wireless Charging Technology установит новый стандарт не только в области беспроводной зарядки, но и в индустрии питания в целом», — приводит слова компании издание Rozetked.
Впрочем, когда в продажу выйдут финальные коммерческие смартфоны с поддержкой 80-ваттной беспроводной зарядки, не сообщается.
Ниже — цены популярных у нас смартфонов Xiaomi:
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Когда в продажу выйдут финальные коммерческие смартфоны с поддержкой 80-ваттной беспроводной зарядки, не сообщается.
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