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«Фотоохота» за новинками: обзор перспективных моделей, которые проходят испытания на дорогах
Источник материала: Tut.by
Автомобильные папарацци постоянно ведут «фотоохоту» за будущими новинками, закамуфлированные прототипы которых ездят по дорогам общего пользования. Вашему вниманию — свежая подборка фотографий перспективных моделей, некоторые из которых со временем появятся и у дилеров в Беларуси.
Компания Audi готовит расширение электрической линейки моделей семейства E-Tron, которое пока включает кроссоверы E-Tron и E-Tron Sportback и батарейную версию Q2 L, доступную только в Китае.
На подходе — большой электрический седан (первые подробности о нем —
Также шпионам удалось подловить новый флагманский кроссовер BMW, который получит индекс X8. Прежде об этом автомобиле говорили как о купеобразной версии X7, тем не менее пока не до конца понятно, каким окажется будущий баварский «паркетник». Ожидается, что X8 получит четырехместный салон с раздельными сиденьями заднего ряда и станет чуть ли не самой роскошной моделью BMW — в соперники ей прочат Bentley Bentayga и топовые версии Range Rover. Ранее в этом году компания подала заявку на регистрацию торгового наименования X8 M, в арсенале которого окажется 4,4-литровый турбо-V8 мощностью более 600 л. с. О стандартных версиях X8 пока толком ничего не известно, за исключением того, что в гамме будет модификация с «подзаряжаемой» гибридной установкой от
В Hyundai полным ходом идут приготовления к дебюту нового поколения утилитарной модели Starex, которая в той же России, например, известна как H-1. Нынешний микроавтобус появился еще в 2007 году и был обновлен лишь в конце 2017 года, но уже через год-два ему на смену должна прийти принципиально новая модель. Создается она на новой переднеприводной архитектуре с независимой задней подвеской, которая подразумевает использование и гибридной установки. Салон третьего поколения H-1 станет еще вместительнее, а в списке оснащения появится современная мультимедиасистема.
Дочерний люксовый бренд Hyundai — Genesis — тем временем готовит к дебюту универсал на базе недавно обновленного
В Mercedes основные силы брошены на расширение
В модельном ряду Nissan скоро появится бюджетный кроссовер — более того, он уже фактически готов к дебюту. Он получит имя Magnite, а его
Показанный на официальных фотографиях и видео прототип проходил доводочные испытания в Японии, хотя выпускать Magnite будут в Индии. Автомобиль еще не до конца лишился камуфляжной пленки, однако она практически не мешает рассмотреть дизайн будущей модели, который очень близок к показанному ранее концепту. Все подробности о Magnite, созданном на простой переднеприводной платформе CMF-A, станут известны совсем скоро — премьера машины состоится уже 21 октября.
И если Magnite все же и доберется до рынка ТС, то не скоро. Зато к дебюту почти готов новый Renault Duster! Второе поколение кроссовера под маркой Dacia показали еще в 2017 году, а весной этого года была представлена локальная
Компания Subaru уже этой осенью рассекретит новое поколение «двухдверки» BRZ, которая снова окажется родственной моделью будущей Toyota — речь идет о спорткаре, готовящемся на смену нынешнему купе GT86. Перемены по внешности у нового BRZ будут эволюционными, но двигатель заднеприводный спорткар получит новый. Вместо нынешнего двухлитрового «атмосферника» японцы собираются использовать четырехцилиндровый оппозитный мотор объемом 2,4 л, но пока не ясно, с турбонаддувом (264 л. с. на Outback и Legacy) или без него (220 л. с.).
Нынешнее семейство Volkswagen T6 (в зависимости от исполнения минивэн известен как Transporter, Mutlivan или Caravelle) появилось в 2015 году и недавно было
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Вашему вниманию - свежая подборка фотографий новых кроссоверов, минивэнов и электромобилей, некоторые из которых со временем появятся и у дилеров в Беларуси.
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