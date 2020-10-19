«Фотоохота» за новинками: обзор перспективных моделей, которые проходят испытания на дорогах

Источник материала: Tut.by

Автомобильные папарацци постоянно ведут «фотоохоту» за будущими новинками, закамуфлированные прототипы которых ездят по дорогам общего пользования. Вашему вниманию — свежая подборка фотографий перспективных моделей, некоторые из которых со временем появятся и у дилеров в Беларуси.

Компания Audi готовит расширение электрической линейки моделей семейства E-Tron, которое пока включает кроссоверы E-Tron и E-Tron Sportback и батарейную версию Q2 L, доступную только в Китае.



Audi Q4 E-Tron. Фото: Auto Express



Audi Q4 E-Tron. Фото: Auto Express

На подходе — большой электрический седан (первые подробности о нем — тут ) и младший «паркетник» Q4 E-Tron, прототипы которого недавно попались в объективы шпионских камер. Это будет первый кроссовер Audi на модульной электрической платформе MEB концерна Volkswagen, на которой созданы уже рассекреченные Skoda Enyaq и Volkswagen ID.4 . С ними у Q4 E-Tron, помимо платформы, будет еще много общего. В частности, практически идентичная техника — топ-версия получит 306-сильную двухмоторную систему с батареей емкостью 82 кВт·ч, в то время как у базового варианта электромотор будет один (204 л. с.). Продажи Q4 E-Tron стартуют в начале 2021 года, позже компанию ему составит купеобразная версия Sportback , летом показанная в статусе концепта.



BMW X8. Фото: Auto Express



BMW X8. Фото: Auto Express

Также шпионам удалось подловить новый флагманский кроссовер BMW, который получит индекс X8. Прежде об этом автомобиле говорили как о купеобразной версии X7, тем не менее пока не до конца понятно, каким окажется будущий баварский «паркетник». Ожидается, что X8 получит четырехместный салон с раздельными сиденьями заднего ряда и станет чуть ли не самой роскошной моделью BMW — в соперники ей прочат Bentley Bentayga и топовые версии Range Rover. Ранее в этом году компания подала заявку на регистрацию торгового наименования X8 M, в арсенале которого окажется 4,4-литровый турбо-V8 мощностью более 600 л. с. О стандартных версиях X8 пока толком ничего не известно, за исключением того, что в гамме будет модификация с «подзаряжаемой» гибридной установкой от X5 xDrive45e .



Hyundai Starex/H1. Фото: Motor1



Hyundai Starex/H1. Фото: Motor1

В Hyundai полным ходом идут приготовления к дебюту нового поколения утилитарной модели Starex, которая в той же России, например, известна как H-1. Нынешний микроавтобус появился еще в 2007 году и был обновлен лишь в конце 2017 года, но уже через год-два ему на смену должна прийти принципиально новая модель. Создается она на новой переднеприводной архитектуре с независимой задней подвеской, которая подразумевает использование и гибридной установки. Салон третьего поколения H-1 станет еще вместительнее, а в списке оснащения появится современная мультимедиасистема.



Genesis G70 Shooting Brake. Фото: Auto Motor und Sport



Genesis G70 Shooting Brake. Фото: Auto Motor und Sport

Дочерний люксовый бренд Hyundai — Genesis — тем временем готовит к дебюту универсал на базе недавно обновленного седана G70 . Новая версия получит приставку Shooting Brake в обозначении и в европейской продаже появится в конце текущего года — главными конкурентами «корейца» станут грузопассажирские модификации Audi A4, BMW третьей серии и Mercedes C-класса. Информации о двигателях универсала Genesis пока нет, но, по всей видимости, она перекочует с седана без изменений. Впрочем, пока известен набор для корейского рынка, где обновленный G70 доступен с бензиновой турбо-«четверкой» 2.0 (252 л. с.), V6 3.3 (370 л. с.) или с 202-сильным турбодизелем 2.2.



Mercedes SL. Фото: Mercedes



Mercedes SL. Фото: Mercedes

В Mercedes основные силы брошены на расширение гаммы электромобилей , но и об «имиджевых» для марки моделях немцы тоже не забывают. В настоящее время полным ходом идут ездовые испытания родстера SL следующего поколения, разработку которого ведет подразделение AMG. Это значит, что за основу будет взята платформа спорткара Mercedes-AMG GT. Новый родстер должен оказаться легче и задорнее предшественника — в частности, вместо складной жесткой крыши новый SL получит мягкий верх. В моторной гамме ожидаются трехлитровая бензиновая «шестерка» и битурбо-V8 4.0, который на топовой версии будет работать в составе гибридной установки с отдачей около 800 л. с. Выход нового SL на рынок должен состояться в следующем году.



Nissan Magnite. Фото: Nissan



Nissan Magnite. Фото: Nissan

В модельном ряду Nissan скоро появится бюджетный кроссовер — более того, он уже фактически готов к дебюту. Он получит имя Magnite, а его концептуальную версию японцы показали минувшим летом. А чтобы избежать незапланированных утечек информации, в компании решили сами пролить свет на серийную версию кроссовера, не дожидаясь полноценного дебюта.

Показанный на официальных фотографиях и видео прототип проходил доводочные испытания в Японии, хотя выпускать Magnite будут в Индии. Автомобиль еще не до конца лишился камуфляжной пленки, однако она практически не мешает рассмотреть дизайн будущей модели, который очень близок к показанному ранее концепту. Все подробности о Magnite, созданном на простой переднеприводной платформе CMF-A, станут известны совсем скоро — премьера машины состоится уже 21 октября.



Renault Duster. Фото: AvtoVAZ News / «ВКонтакте»



Renault Duster. Фото: AvtoVAZ News/ «ВКонтакте»

И если Magnite все же и доберется до рынка ТС, то не скоро. Зато к дебюту почти готов новый Renault Duster! Второе поколение кроссовера под маркой Dacia показали еще в 2017 году, а весной этого года была представлена локальная версия под маркой Renault для рынка Бразилии — ожидается, что Duster российского производства окажется близок к латиноамериканскому варианту. Предсерийные прототипы нового Duster с обклеенной пленкой передней и задней частью кузова недавно были замечены на территории научно-технического центра АвтоВАЗа и на улицах Тольятти. Как сообщает паблик AvtoVAZ News , на тесты были отправлены четыре автомобиля в разных комплектациях (два белого цвета, а также экземпляры с оранжевым и серо-зеленым кузовом) и с дизелем под капотом. Достоверной информации о технике новинки для рынка ТС пока нет, но все подробности уже не за горами — судя по всему, новый Duster уже в следующем году поступит в продажу.



Subaru BRZ. Фото: Carscoops



Subaru BRZ. Фото: Carscoops

Компания Subaru уже этой осенью рассекретит новое поколение «двухдверки» BRZ, которая снова окажется родственной моделью будущей Toyota — речь идет о спорткаре, готовящемся на смену нынешнему купе GT86. Перемены по внешности у нового BRZ будут эволюционными, но двигатель заднеприводный спорткар получит новый. Вместо нынешнего двухлитрового «атмосферника» японцы собираются использовать четырехцилиндровый оппозитный мотор объемом 2,4 л, но пока не ясно, с турбонаддувом (264 л. с. на Outback и Legacy) или без него (220 л. с.).



Volkswagen T7. Фото: Auto Motor und Sport



Volkswagen T7. Фото: Auto Motor und Sport

Нынешнее семейство Volkswagen T6 (в зависимости от исполнения минивэн известен как Transporter, Mutlivan или Caravelle) появилось в 2015 году и недавно было модернизировано , но в компании уже вовсю проводят доводочные испытания нового поколения T7. Оно будет разработано на модульной платформе MQB и, как известно, обзаведется версией с «подзаряжаемой» гибридной установкой. Электрической версии в гамме не будет, ведь уже в 2022 году на свет появится вэн ID. Buzz на платформе MEB. Премьера T7 должна состояться до конца текущего года. Примечательно, что машины нынешнего семейства T6.1 после запуска новой генерации еще некоторое время продолжат сходить с конвейера.