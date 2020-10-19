В Минске на Партизанском марше задержано 242 человека

В Беларуси 18 октября на Партизанском марше задержано 242 человека. Такая информация указана на правозащитной сайте «Весна» утром в понедельник.

Большинство задержаний было в Минске.

Воскресный марш проходил по Партизанскому проспекту. Правоохранители признались, что стреляли резиновыми пулями в воздух и назвали причину. По их словам, «агрессивно настроенная толпа» бросалась камнями.

Во время акции были закрыты шесть станций метро, на протяжении более 6 часов не работал мобильный интернет.

В районе велозавода протестующие вышли на проезжую часть. В три часа голова колонны находилась на пересечении Партизанского проспекта с улицей Долгобродской, а хвост - в районе ремонтно-механического завода. В это время в акции участвовало более 10 тысяч человек.

Сообщалось о задержании корреспондента «Белсат» Алеся Любенчука и газеты «Белорусы и рынок» Артема Майорова. В Бресте задержан внештатный сотрудник одного из изданий Максим Хлебец и фотограф Роман Чмель, передавал TUT.BY.

А в субботу на марше студентов были задержаны журналисты TUT.BY и БелаПАН Вадим Замировский и Всеволод Зарубин, Onliner Дарья Спевак. Они провели на Окрестина две ночи.

Фото: Tut.by