|
В Минске на Партизанском марше задержано 242 человека
Источник материала: БДГ
В Беларуси 18 октября на Партизанском марше задержано 242 человека. Такая информация
Большинство задержаний было в Минске.
Воскресный марш
Во время акции были закрыты шесть станций метро, на протяжении более 6 часов не работал мобильный интернет.
В районе велозавода протестующие вышли на проезжую часть. В три часа голова колонны находилась на пересечении Партизанского проспекта с улицей Долгобродской, а хвост - в районе ремонтно-механического завода. В это время в акции участвовало более 10 тысяч человек.
Сообщалось о задержании корреспондента «Белсат» Алеся Любенчука и газеты «Белорусы и рынок» Артема Майорова. В Бресте задержан внештатный сотрудник одного из изданий Максим Хлебец и фотограф Роман Чмель,
А в субботу на марше студентов были задержаны журналисты TUT.BY и БелаПАН Вадим Замировский и Всеволод Зарубин, Onliner Дарья Спевак. Они провели на Окрестина две ночи.
Фото: Tut.by
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси 18 октября на Партизанском марше задержано 242 человека. Такая информация указана на правозащитной сайте «Весна» утром в понедельник.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)