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Одиночество - сволочь? Уход и пожизненное содержание. Какие услуги предлагают пожилым горожанам на основе рентных отношений

19.10.2020 10:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

О социальных услугах на основе рентных отношений

Одиночество - сволочь? Уход и пожизненное содержание. Какие услуги предлагают пожилым горожанам на основе рентных отношений
В редакцию агентства «Минск-Новости» обратилась минчанка. «Мне 75 лет. Живу одна в однокомнатной квартире, замужем не была, детей нет. В последнее время сильно болею. Слышала, что в Минске есть такая практика: передаешь право собственности на квартиру городу, а взамен получаешь уход и пожизненное содержание. Я отношусь к категории тех, кто ею может воспользоваться? И на какую конкретно помощь смогу рассчитывать?». За комментарием мы обратились в комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

— Социальные услуги на основе рентных отношений оказываются в Минске с 2011 года. Ими воспользовались уже 38 пожилых одиноких минчан. На данный момент такие услуги получают 25 человек, — отметила начальник отдела социальных учреждений комитета Оксана Жорова. — Заключить договор пожизненного содержания с иждивением за счет средств местного бюджета пожилой человек может при наличии нескольких условий. Он должен достичь 70-летнего возраста, не иметь физических лиц, обязанных по закону его содержать. Необходимо также наличие в его собственности квартиры (дома), свободной от прав третьих лиц и в которой не зарегистрированы люди, не являющиеся получателями ренты.

Согласно договору пожизненного содержания с иждивением рентник передает принадлежащее ему жилое помещение в собственность города, и ему до конца жизни обеспечивают содержание, поддержку и уход.

На выбор получателю ренты предлагают два варианта — остаться жить в своей квартире или же переселиться в городской дом-интернат для ветеранов войны и труда «Свiтанак».


Выбравшие первый вариант могут оставаться в родных стенах пожизненно. Они бесплатно получают помощь в быту от социального работника территориального центра соцобслуживания населения. Также пожилому человеку гарантированы оплата всех жилищно-коммунальных услуг, бесплатный ремонт газового, электрического, сантехнического оборудования, а также, при необходимости, квартиры. Пенсия сохраняется полностью, кроме того, перечисляются ежемесячные рентные выплаты.

При переселении в дом-интернат получателю услуги также положены полная пенсия и рентные выплаты. Ему предоставляют отдельную меблированную комнату с санузлом. При желании пожилой человек может перевезти свою мебель и личные вещи. Рентник получает в интернате полный комплекс услуг: четырехразовое питание, медицинское обслуживание, возможность выполнять физиотерапевтические процедуры, посещать библиотеку с компьютерным залом, культурно-массовые, спортивно-оздоровительные мероприятия и так далее.

Что касается размера ежемесячных рентных выплат по договору, то он определен следующим образом. При проживании рентника в доме-интернате за переданную в собственность города однокомнатную квартиру — две базовые величины (одна базовая на сегодня составляет 27 рублей), двушку — три, трешку и более — четыре. Если же он остается жить в своей квартире, за однокомнатную квартиру ему будут ежемесячно платить три базовые, двухкомнатную — четыре, трехкомнатную и более — пять.

Желающему заключить договор ренты пожилому минчанину нужно обратиться в территориальный центр социального обслуживания населения либо в управление социальной защиты по месту жительства. Ему предоставят необходимую информацию и окажут содействие в сборе документов для заключения договора.
 
Теги: Минск
 
 
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