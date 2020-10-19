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Мужчина свесился на веревке с башни Трампа и потребовал разговора с президентом

19.10.2020 10:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Мужчина свесился на веревке с небоскреба Trump Tower в Чикаго и потребовал разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом пишет lenta.ru со ссылкой на газету Chicago Sun Times.

Молодой человек старше 20 лет свесился с балкона 16-го этажа башни примерно в 17.30 по местному времени (01.30 мск). Он требовал передать некое сообщение Трампу через американские СМИ. Полицейские, прибывшие на место происшествия, предположили, что мужчина висит с помощью страховочной системы.

Представитель полиции города Том Ахерн заявил, что сейчас специалист ведет переговоры с мужчиной, чтобы спустить его с высоты. Молодой человек угрожает убить себя.

Отмечается, что правоохранительные органы уже перекрыли улицы около башни. Толпа прохожих все равно собралась неподалеку: некоторые люди предположили, что происходящее — это часть рекламной кампании нового фильма о Бэтмене.
 
 
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Мужчина свесился на веревке с небоскреба Trump Tower в Чикаго и потребовал разговора с президентом США Дональдом Трампом.
 
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