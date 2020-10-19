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Доллар и евро падают утром в понедельник
Источник материала: Навiны
Американская и европейская валюты демонстрируют падение на открытии первых на этой неделе торгов на БВФБ.
По данным на 10:15, доллар теряет 0,0018 пункта и торгуется на уровне 2,571 белорусского рубля.
Евро сдает 0,0004 пункта — 3,0115 белорусского рубля.
А вот российский рубль растет на 0,0017 пункта — 3,2994 белорусского рубля за 100 российских.
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Американская и европейская валюты демонстрируют падение на открытии первых на этой неделе торгов на БВФБ.
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