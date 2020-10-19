Доллар и евро падают утром в понедельник

Американская и европейская валюты демонстрируют падение на открытии первых на этой неделе торгов на БВФБ.





По данным на 10:15, доллар теряет 0,0018 пункта и торгуется на уровне 2,571 белорусского рубля.

Евро сдает 0,0004 пункта — 3,0115 белорусского рубля.

А вот российский рубль растет на 0,0017 пункта — 3,2994 белорусского рубля за 100 российских.