Белорусский бюджет получил от «налога на Google» более 60 млн рублей

От «налога на Google», который действует с начала 2018 года, Беларусь получила более 60 млн рублей, сообщил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко.



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«Увеличивается как количество компаний, так и суммы, которые они уплачивают. Мы ожидали определенных поступлений, но уже в первый год наши прогнозы были на 50% превзойдены», — отметил Наливайко в интервью программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» .

По информации министра, темп роста сбора этого налога — 140-150%, и он рассчитывает, что и в последующие годы такой темп сохранится.

Иностранные компании, предоставляющие физическим лицам услуги в электронной форме, уплачивают налог на добавленную стоимость (НДС) в Беларуси с 1 января 2018 года. Как сообщали в Министерстве по налогам и сборам, в первый год бюджет получил от «налога на Google» 15 млн 774 тыс. рублей.