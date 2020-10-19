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Белорусский бюджет получил от «налога на Google» более 60 млн рублей

19.10.2020 10:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

От «налога на Google», который действует с начала 2018 года, Беларусь получила более 60 млн рублей, сообщил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко.

Белорусский бюджет получил от «налога на Google» более 60 млн рублей
Фото pixabay.com

«Увеличивается как количество компаний, так и суммы, которые они уплачивают. Мы ожидали определенных поступлений, но уже в первый год наши прогнозы были на 50% превзойдены», — отметил Наливайко в интервью программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1».

По информации министра, темп роста сбора этого налога — 140-150%, и он рассчитывает, что и в последующие годы такой темп сохранится.

Иностранные компании, предоставляющие физическим лицам услуги в электронной форме, уплачивают налог на добавленную стоимость (НДС) в Беларуси с 1 января 2018 года. Как сообщали в Министерстве по налогам и сборам, в первый год бюджет получил от «налога на Google» 15 млн 774 тыс. рублей.

 
 
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От «налога на Google», который действует с начала 2018 года, Беларусь получила более 60 млн рублей, сообщил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко.
 
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