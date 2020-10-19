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Адвокат: «Я не знаю, где Шкляров, спросите у Воскресенского». Сегодня должны выпустить из СИЗО еще одного участника «встречи с Лукашенко»

19.10.2020 10:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Политолога Виталия Шклярова отпустили из СИЗО под личное поручительство другого политолога Юрия Воскресенского (вышел неделей ранее под домашний арест). Об этом «Новой газете» сообщил сам Воскресенский. У адвоката есть те же ожидания, но пока нет самого Шклярова.

Адвокат Шклярова Антон Гашинский сообщил Onliner, что не знает, где сейчас находится Виталий Шкляров:

— Я с утра принес документы в СИЗО, мне сказали, что Виталия у них нет в связи с изменением меры пресечения. Звоню в Следственный комитет — отвечают, что ничего не менялось, никакой смены меры не было. Я не знаю, где сейчас Виталий, звоните Воскресенскому.

 
 
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Политолога Виталия Шклярова отпустили из СИЗО под личное поручительство другого политолога Юрия Воскресенского (вышел неделей ранее под домашний арест). Об этом...
 
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