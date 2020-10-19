|
iPhone 12 и iPhone 12 Pro заказывают намного активнее, чем iPhone 11
Источник материала: Onliner
Объем предварительных заказов на iPhone 12 и iPhone 12 Pro превысил показатели iPhone 11 в прошлом году,
По данным аналитика, уже оформлено предзаказов на 1,7—2 млн iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Для сравнения, в прошлом году за 24 часа было оформлено 500—800 тыс. предварительных заказов на iPhone 11.
Аналитик подчеркнул, что интерес аудитории оказался выше прогнозируемого. По его мнению, iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max не покажут столь же высокий результат, однако общие показатели будут выше, чем в прошлые периоды. Это, говорит Минь-Чи Куо, указывает на возможность начала так называемого суперцикла, когда поклонники Apple и iPhone в частности начинают массово переходить на новые модели смартфонов.
Читайте также:
Apple iOS, экран 4.7" IPS (750x1334), Apple A13 Bionic, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, 1 SIM
Apple iOS, экран 6.1" IPS (828x1792), Apple A13 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 3046 мАч, 1 SIM
Apple iOS, экран 6.1" IPS (828x1792), Apple A12 Bionic, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 2942 мАч, 1 SIM
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Объем предварительных заказов на iPhone 12 и iPhone 12 Pro превысил показатели iPhone 11 в прошлом году, рассказал аналитик TF International Securities Минь-Чи Куо. В своем сообщении...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)