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iPhone 12 и iPhone 12 Pro заказывают намного активнее, чем iPhone 11

19.10.2020 10:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Объем предварительных заказов на iPhone 12 и iPhone 12 Pro превысил показатели iPhone 11 в прошлом году, рассказал аналитик TF International Securities Минь-Чи Куо. В своем сообщении инвесторам он пояснил, что iPhone 12 и iPhone 12 Pro без учета остальных моделей более популярен, чем вся линейка iPhone 11 годом ранее.

По данным аналитика, уже оформлено предзаказов на 1,7—2 млн iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Для сравнения, в прошлом году за 24 часа было оформлено 500—800 тыс. предварительных заказов на iPhone 11.

Аналитик подчеркнул, что интерес аудитории оказался выше прогнозируемого. По его мнению, iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max не покажут столь же высокий результат, однако общие показатели будут выше, чем в прошлые периоды. Это, говорит Минь-Чи Куо, указывает на возможность начала так называемого суперцикла, когда поклонники Apple и iPhone в частности начинают массово переходить на новые модели смартфонов.

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Объем предварительных заказов на iPhone 12 и iPhone 12 Pro превысил показатели iPhone 11 в прошлом году, рассказал аналитик TF International Securities Минь-Чи Куо. В своем сообщении...
 
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