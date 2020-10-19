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В Логойском районе насмерть сбили пешехода
Источник материала: Onliner
В минувшую субботу, 17 октября, в Логойском районе произошел наезд на пешехода, в результате которого 56-летний мужчина скончался. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Беларуси в Telegram-канале.
Все случилось в районе восьми вечера. 61-летний минчанин на Peugeot Partner совершил наезд на 56-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть вблизи движущейся машины. От полученных травм спустя 4 часа мужчина скончался в больнице. Судя по опубликованной ГАИ фотографии, удар пришелся на правую сторону движущегося автомобиля.
Всего за истекшие выходные в Беларуси в ДТП было травмировано 16 человек (один из них — ребенок). Погибло на дорогах пять человек. Инспекторами были установлены 143 водителя, управлявшие транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, было выявлено 390 водителей без водительских прав.
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В минувшую субботу, 17 октября, в Логойском районе произошел наезд на пешехода, в результате которого 56-летний мужчина скончался. Об этом сообщила пресс-секретарь...
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