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Доллар и евро продолжают дешеветь
Источник материала: Onliner
В конце прошлой недели на Белорусской валютно-фондовой бирже рубль рос напролом. Хоть и понемножку, зато с очень уверенным видом. Но за выходные могло много чего произойти и накопиться в корзине валют. Посмотрим, к чему приведут сегодняшние торги.
Доллар продолжил дешеветь: минус 0,2 копейки с утра. Курс — 2,5709.
Евро потерял 0,02 копейки. Торгуется по 3,0116.
Российский рубль прибавил пока 0,09 копейки, курс — 3,2986 за сотню.
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В конце прошлой недели на Белорусской валютно-фондовой бирже рубль рос напролом. Хоть и понемножку, зато с очень уверенным видом. Но за выходные могло много чего...
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