Доллар и евро продолжают дешеветь

Источник материала: Onliner

В конце прошлой недели на Белорусской валютно-фондовой бирже рубль рос напролом. Хоть и понемножку, зато с очень уверенным видом. Но за выходные могло много чего произойти и накопиться в корзине валют. Посмотрим, к чему приведут сегодняшние торги.

Доллар продолжил дешеветь: минус 0,2 копейки с утра. Курс — 2,5709.

Евро потерял 0,02 копейки. Торгуется по 3,0116.

Российский рубль прибавил пока 0,09 копейки, курс — 3,2986 за сотню.

В пятницу доллар подешевел на 0,31 копейки и стоил 2,5729 рубля. Евро потерял 0,57 копейки и опустился до 3,0118. Российский рубль подешевел на 0,74 копейки, стоил 3,2977 белорусского за сотню.