Поляки улучшили внешность самой крутой BMW 7-Series

Источник материала: Onliner

BMW M760Li xDrive является одним из самых мощных в мире серийных седанов. Этот 4-дверный монстр с почти полусотней клапанов под капотом набирает сотню за 3,7 секунды. Трудно сделать этот представительский седан еще более динамичным. А вот над внешностью поработать можно. Так считают в польской компании Auto-Dynamics.





Поляки взяли топовую «семерку» после рестайлинга и разработали для нее всеобъемлющий пакет кузовных доработок. Тюнинг включает в себя массивные «юбки» по бокам, дополнительный сплиттер под передним бампером и новый задний диффузор. Над задним стеклом и на крышке багажника появились едва заметные карбоновые спойлеры.





Вишенкой на торте экстерьера доработанного BMW 7-Series стали 22-дюймовые диски EVO-5R от компании Vossen. В качестве шин поляки решили использовать хорошо зарекомендовавшую себя модель Michelin Pilot Sport 4S.





Под капот специалисты Auto-Dynamics не залезали. Таким образом, 6,6-литровый V12 c двумя турбинами остался стоковым. На 5500 оборотов в минуту этот агрегат развивает 601 л. с. А уже с полутора тысяч оборотов V12 выдает пиковую тягу в 800 Н·м. 2,1-тонный седан легко разогнался бы до 300 км/ч, но электронный ограничитель установлен на отметке 250 км/ч. Штатную подвеску поляки слегка доработали, уменьшив на пару десятков миллиметров клиренс.



