В Раковском предместье хотят построить государственный арендный дом. Но не за счет бюджета

Источник материала: Onliner

На территории Раковского предместья, где раньше располагался хлебозавод №1, сейчас возводят малоэтажный квартал. Здесь собираются построить государственный арендный дом. Здание будет повышенных потребительских качеств, с улучшенной отделкой помещений, мебелью и бытовой техникой. А на первом этаже — фитнес-клуб, кафетерий и помещение для коворкинга. Это будет своего рода апарт-отель, но государственный. Об этом агентству «Минск-Новости» сообщили на предприятии «Мінская спадчына».

— Такое решение продиктовано тем, что сейчас сегмент подобного жилья занят частниками, сдающими квартиры внаем, — пояснил директор «Мінскай спадчыны» Александр Кохан. — Но есть довольно много компаний, заинтересованных в аренде квартир для своих сотрудников, приезжающих на работу в Минск на длительный срок. Этим структурам надежнее и проще работать с юридическими лицами, предоставляющими такие услуги. Поэтому, учитывая локацию в центре города, развитую инфраструктуру, принято решение по реализации вот такого пилотного проекта государственным заказчиком.





Построить арендный дом собираются без привлечения бюджетных средств, правда, не уточняют, за счет каких денег. В декабре будет готов архитектурный проект, в следующем году планируется начать стройку, а сдать дом — в 2022-м. В здании будет около 40 жилых помещений, а также подземный паркинг на 70 мест. Эксплуатирующей организацией выступит «Мінская спадчына».











Вынос хлебозавода с территории Раковского предместья был определен проектом восстановления исторического центра Минска. Малоэтажная застройка, которая сейчас ведется на его месте, предусматривает реконструкцию с реставрацией пяти существующих объектов хлебозавода, находящихся в коммунальной собственности, а также новое строительство девяти разных по площади трехэтажных зданий. Их возведение финансируется инвесторами, которые впоследствии станут собственниками помещений. Сейчас завершается реконструкция двух исторических объектов — главного корпуса хлебозавода и хранилища муки. Также на ул. Раковской готовится к вводу первое из девяти новых малоэтажных зданий.