Такси насмерть сбило женщину в Могилеве

Источник материала: Tut.by

В Могилеве вечером 17 октября такси насмерть сбило женщину. Она переходила дорогу в неустановленном месте, сообщает МВД.





Авария произошла около 21.00. За рулем Volkswagen Polo был 43-летний водитель. Он сбил 59-летнюю жительницу Горецкого района, которая переходила дорогу в неустановленном месте.

Женщина от полученных травм скончалась на месте. Пешеход была без фликеров.