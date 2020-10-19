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Такси насмерть сбило женщину в Могилеве
Источник материала: Tut.by
В Могилеве вечером 17 октября такси насмерть сбило женщину. Она переходила дорогу в неустановленном месте,
Авария произошла около 21.00. За рулем Volkswagen Polo был 43-летний водитель. Он сбил 59-летнюю жительницу Горецкого района, которая переходила дорогу в неустановленном месте.
Женщина от полученных травм скончалась на месте. Пешеход была без фликеров.
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Жительница Горецкого района переходила дорогу в неустановленном месте.
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