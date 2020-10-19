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Такси насмерть сбило женщину в Могилеве

19.10.2020 10:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве вечером 17 октября такси насмерть сбило женщину. Она переходила дорогу в неустановленном месте, сообщает МВД.


Авария произошла около 21.00. За рулем Volkswagen Polo был 43-летний водитель. Он сбил 59-летнюю жительницу Горецкого района, которая переходила дорогу в неустановленном месте.

Женщина от полученных травм скончалась на месте. Пешеход была без фликеров.

 
Теги: Могилев
 
 
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Жительница Горецкого района переходила дорогу в неустановленном месте.
 
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