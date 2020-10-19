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В Витебской области Mercedes при обгоне зацепил Nissan: погибла женщина
Источник материала: Tut.by
Женщина погибла при столкновении двух легковушек в Витебской области,
Авария произошла 18 октября, около 15.00, на трассе Витебск — Полоцк — граница Латвии. По информации ГАИ, 36-летний водитель Mercedes при обгоне по касательной задел Nissan, за рулем которого находился 21-летний парень. От удара оба автомобиля вылетели в кювет.
В результате ДТП 56-летняя пассажирка Mercedes, ехавшая на заднем сиденье, от полученных травм умерла на месте происшествия.
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Авария произошла 18 октября, около 15.00, на трассе Витебск - Полоцк - граница Латвии.
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