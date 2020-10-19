Еще один политзаключенный, который встречался с Лукашенко в СИЗО КГБ, вышел на свободу. Кто это?

Источник материала: KYKY

Сегодня стало известно, что политологу Виталию Шклярову изменили меру пресечения – его перевели на домашний арест под личное поручительство Юрия Воскресенского. Шкляров – один из немногих политзаключенных, который участвовал в «переговорах» с Лукашенко в СИЗО КГБ.

Шкляров был задержан в июле 2020 года по обвинению в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок («дело Тихановского»). Сам политтехнолог, будучи на свободе, заявлял, что не был консультантом Сергея Тихановского и никогда не работал на него.

Напомним, до Виталия Шклярова из тюрьмы выпустили еще троих, кто также был участником «круглого стола» с Лукашенко. Первыми в один день вышли бизнесмен Юрий Воскресенский и директор ИТ-компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич. Оба тут же дали интервью госТВ. Воскресенский, например, призвал не ходить на протесты и раскритиковал действия Бабарико и Колесниковой.

Также Лукашенко поручил Воскресенскому заняться проработкой изменения Конституции. И заодно составить список «изложить подходы по освобождению ряда лиц, которые не так общественно опасными для нашей страны, как казались на первом этапе». Собственно, поэтому Воскресенский и поручился за Шклярова.

На этих выходных стало известно, что меру пресечения изменили и адвокату штаба Бабарико Илье Салею, который тоже был на встрече. Но он еще никак не прокомментировал свое освобождение.