Политтехнолога Виталия Шклярова выпустили из тюрьмы

Источник материала: Ежедневник

Виталия Шклярова выпустили из СИЗО. Сейчас он находится дома. Шкляров – еще один участник встречи с Лукашенко.

Сообщается, что его отпустили из СИЗО под личное поручительство Юрия Воскресенского. Шклярову изменена мера пресечения.

Из тюрьмы за последнюю неделю уже выпустили бизнесмена Юрия Воскресенского, директора ИТ-компании PandaDoc Дмитрия Рабцевича а также адвоката Илью Салея.

Политический технолог Виталий Шкляров – уроженец Гомеля, живет в США. Он был задержан 29 июля в Гомеле. Его обвинили в организации и подготовке беспорядков.