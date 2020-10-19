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Политтехнолога Виталия Шклярова выпустили из тюрьмы

19.10.2020 11:15 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Виталия Шклярова выпустили из СИЗО. Сейчас он находится дома. Шкляров – еще один участник встречи с Лукашенко.

Сообщается, что его отпустили из СИЗО под личное поручительство Юрия Воскресенского. Шклярову изменена мера пресечения.

Из тюрьмы за последнюю неделю уже  выпустили бизнесмена Юрия Воскресенского, директора ИТ-компании PandaDoc Дмитрия Рабцевича а также адвоката Илью Салея.

Политический технолог Виталий Шкляров – уроженец Гомеля, живет в США. Он был задержан 29 июля в Гомеле. Его обвинили в организации и подготовке беспорядков.

 
Теги: Гомель
 
 
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Виталия Шклярова выпустили из СИЗО. Сейчас он находится дома. Шкляров – еще один участник встречи с Лукашенко.
 
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