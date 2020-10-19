Правозащитники сообщили, что на акциях 18 октября было задержано 230 человек

Источник материала: Ежедневник

Данные приводит сайт правозащитников «ВЕСНА». Некоторых из задержанных позже отпустили.

Имеется информация, что среди задержанных есть несовершеннолетние и журналисты.

В основном задержания происходили в основном в Миске. Но есть также задержанные в Витебске, Бресте, Гродно, Гомеле, Дзержинске и других городах.