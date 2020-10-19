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Правозащитники сообщили, что на акциях 18 октября было задержано 230 человек

19.10.2020 11:15 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Данные приводит сайт правозащитников «ВЕСНА». Некоторых из задержанных позже отпустили.

Имеется информация, что среди задержанных есть несовершеннолетние и журналисты. 

В основном задержания происходили в основном в Миске. Но есть также задержанные в Витебске, Бресте, Гродно, Гомеле, Дзержинске и других городах.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Данные приводит сайт правозащитников «ВЕСНА». Некоторых из задержанных позже отпустили.
 
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