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Правозащитники сообщили, что на акциях 18 октября было задержано 230 человек
19.10.2020 11:15 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Данные приводит сайт правозащитников «ВЕСНА». Некоторых из задержанных позже отпустили.
Имеется информация, что среди задержанных есть несовершеннолетние и журналисты.
В основном задержания происходили в основном в Миске. Но есть также задержанные в Витебске, Бресте, Гродно, Гомеле, Дзержинске и других городах.
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Данные приводит сайт правозащитников «ВЕСНА». Некоторых из задержанных позже отпустили.
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