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Омоновцы из Беларуси избили мужчину в метро Санкт-Петербурга за отказ надеть маску

19.10.2020 11:29 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Приехавшие в Санкт-Петербург для обучения сотрудники минского омона избили мужчину в метро Санкт-Петербурга за отказ надеть маску. Факт избиения, который случился 17 октяюбря 2020 года, подтвердила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

Сейчас белорусским омоновцам грозит депортация в синеокую.

«Действительно, сотрудники полиции, действия которых попали на видео, прибыли в Петербург из Белоруссии в рамках программы по обмену опытом. Десять сотрудников минского ОМОНА были зачислены в штат петербургской полиции, чтобы изнутри изучить работу российских правоохранителей», - говорится в сообщении пресс-службы.

«Что касается инцидента 17 октября, то коллеги, конечно, переусердствовали. Если гражданин отказывается надевать маску в общественном транспорте, то с ним нужно проводить разъяснительную работу, а не пускать в ход спецсредства, в том числе дубинки. Также на видео видно, что эти сотрудники избивали ногами пострадавшего, когда он чисто физически не мог оказать никакого сопротивления», - подчеркивается в сообщении.

«Это неприемлемо и такие случаи надо сразу пресекать. Если они привыкли так работать у себя в Белоруссии — это их право, но полиция России служит народу и для народа. Все участники данного инцидента уже задержаны, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — заявил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Петербургу Вячеслав Степченко.

 
 
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Приехавшие в Санкт-Петербург для обучения сотрудники минского омона избили мужчину в метро Санкт-Петербурга за отказ надеть маску. Факт избиения, который случился...
 
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