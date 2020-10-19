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Власти Беларуси выпустили Виталия Шклярова из СИЗО КГБ

19.10.2020 11:29 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Белорусские власти выпустили политтехнолога Виталия Шклярова из СИЗО КГБ, сообщил адвокат Шклярова Антон Гашинский в понедельник.

"Выпустили. Условия освобождения не известны", - сказал Гашинский, которого цитирует Интерфакс-Запад.

В телеграм-каналах пишут, что Шклярову изменена мера пресечения и теперь он будет находится под домашним арестом. Проблема в том, что дом у Виталия находится в США.

Также пишут, что Шкляров выпущен под поручительство Юрия Воскресенского, которому приписывают роль чуть ли зама главы КГБ по работе с гражданским обществом и СМИ, правда, на общественных началах. Проблема опять-таки в том, что статус самого Воскресенского пока не выяснен – какое уж тут поручительство…

Адвокат сказала, что не может подтвердить информацию telegram-каналов о том, что Шкляров отпущен под личное поручительство Воскресенского.

"Личное поручительство подтвердить не могу", - сказал Гашинский.

Шкляров - 44-летний уроженец Гомеля. Как он сам себя позиционировал - "американский, немецкий и российский политический консультант, политтехнолог, советник избирательных кампаний Барака Обамы, Берни Сандерса, Ангелы Меркель, Ксении Собчак". Жена Шклярова - гражданка США, дипломат.

Шклярова задержали 29 июля в Гомеле, 7 августа ему предъявили обвинение по статье об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Санкции данной статьи предусматривают до 3 лет лишения свободы.

 
Теги: Гомель
 
 
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Белорусские власти выпустили политтехнолога Виталия Шклярова из СИЗО КГБ, сообщил адвокат Шклярова Антон Гашинский в понедельник.
 
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