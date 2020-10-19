











Об этом в эфире канала "Украина 24" заявил журналист и политический обозреватель Иван Яковина. Он считает, что Москва может прекратить его финансирование, если протесты продолжатся.





"Лукашенко ко второй неделе ноября нужно добиться хотя бы видимости покоя в Минске. В этом случае он может рассчитывать на продолжение финансирования из Москвы. Путин на встрече в Сочи дал понять Лукашенко, что если тот не сможет за два месяца взять страну под свой контроль, то Кремль его кинет как дорогого в содержании, но абсолютно ненужного гауляйтера с нулевой легитимностью местного населения. Москве будет гораздо проще найти кого-то более лояльного себе и менее токсичного, чтобы сделать этого человека новым белорусским лидером, чем вечно тащить Лукашенко, который уже превратился в кровавый чемодан без ручки, к тому же набитый телами мертвых людей", — сказал он.





По словам Яковины, к Новому году в Беларуси может быть новый руководитель.





"Сам Лукашенко все это понимает. Он также понимает, что если 7 ноября Москва откажется официально поддерживать его режим, то он немедленно упадет, у него просто нет шансов остаться на плаву без финансовой, дипломатической и политической помощи со стороны России. Именно поэтому Лукашенко сейчас выпускает вперед своих гоблинов, которые грозят залить Беларусь кровью, если люди не уйдут с улиц. Наступает момент, когда его режим оказался в смертельной опасности. И если рядовые омоновцы откажутся стрелять по толпе, то к Новому году в Беларуси будет уже новый руководитель. Лукашенко сейчас в отчаянии и в панике бросается от Путина к политзаключенным, пытаясь найти хотя бы у кого-то поддержку. А когда не находит поддержки, то хватается за идею массовых убийств, как утопающий за соломинку. Именно в этот момент в атаку на напуганный и деморализованный режим пошли сами белорусы", — сказал он.







