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В Минтруда рассматривают возможность введения 7-часового рабочего дня для многодетных мам

19.10.2020 11:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство труда и соцзащиты Беларуси планирует законодательно разрешить многодетным мамам работать на 1 час меньше других сотрудников и получать при этом зарплату, как за полноценный 8-часовой рабочий день, заявила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич.




"Мы внимательно посмотрели на возможности Трудового кодекса и сегодня предложили многодетным мамам - на этой площадке было активно поддержано - перейти на гибкий график, сокращенный с восьми до семи часов рабочий день. При этом в полном объеме заработная плата, как за восьмичасовой рабочий день", - сказала Костевич в эфире телеканала СТВ в воскресенье.

По словам министра, она рассчитывает на соответствующее законодательное решение в 2021 году.

"В 2021 году мы будем выходить в очередной раз с определенными корректировками в Трудовой кодекс, поэтому будем предлагать депутатам, чтобы они нас тоже поддержали", - сказала Костевич.
 
 
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Министерство труда и соцзащиты Беларуси планирует законодательно разрешить многодетным мамам работать на 1 час меньше других сотрудников и получать при этом...
 
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