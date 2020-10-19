В Минтруда рассматривают возможность введения 7-часового рабочего дня для многодетных мам













СТВ в воскресенье. "Мы внимательно посмотрели на возможности Трудового кодекса и сегодня предложили многодетным мамам - на этой площадке было активно поддержано - перейти на гибкий график, сокращенный с восьми до семи часов рабочий день. При этом в полном объеме заработная плата, как за восьмичасовой рабочий день", - сказала Костевич в эфире телеканалав воскресенье.





По словам министра, она рассчитывает на соответствующее законодательное решение в 2021 году.





"В 2021 году мы будем выходить в очередной раз с определенными корректировками в Трудовой кодекс, поэтому будем предлагать депутатам, чтобы они нас тоже поддержали", - сказала Костевич.