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Точки над "i": Адвокат Колесниковой Салей находится под домашним арестом

19.10.2020 11:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Адвокат Илья Салей переведен из СИЗО под домашний арест, сообщили в штабе экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико в понедельник.



"В конце рабочего дня в пятницу следователь сообщил адвокатам по телефону о том, что в отношении Ильи принято решение об изменении меры пресечения на домашний арест. Вечером уже был дома, где находится и сейчас", - говорится в сообщении штаба. 

По информации штаба, чувствует он себя "нормально".

Илья Салей - юрист избирательного штаба Виктора Бабарико, адвокат члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой. Он был задержан 9 сентября в рамках возбужденного Генпрокуратурой Беларуси уголовного дела по ч.3 ст.361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности).

По данному делу также были арестованы члены президиума Координационного совета Мария Колесникова и Максим Знак, а бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская позже объявлена в межгосударственный розыск.

Салей был одним из участников состоявшейся 10 октября встречи в СИЗО КГБ Александра Лукашенко с политзаключенными. На следующий день стало известно об изменении меры пресечения двум другим участникам этой встречи - директору компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу и члену инициативной группы по сбору подписей штаба Бабарико Юрию Воскресенскому.

В понедельник, 19 октября, адвокаты сообщили об изменении меры пресечения и политтехнологу, гражданину не только Беларуси, но и США  Виталию Шклярову.
 
 
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Адвокат Илья Салей переведен из СИЗО под домашний арест, сообщили в штабе экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико в понедельник.
 
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