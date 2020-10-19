Женат на подруге Кочановой и сам с ней связан. Кто уничтожает фристайл в Беларуси

Трибуна . Белорусский спорт переживает непростые времена. В свете последних событий для чиновников на первое место вышли не результаты, не успехи атлетов и не завоевание медалей, а правильная идеологическая позиция и покорность существующему режиму. Тех, кто хочет перемен, убирают из национальных команд, пишет





Одна из самых показательных историй происходит со сборной Беларуси по фристайлу. Ее наказывают показательно и жестко: главного тренера Николая Козеко лишили президентской стипендии, кстати вспомнив о старых прегрешениях, и обязали вернуть деньги за последний год, а чемпионку мира Александру Романовскую уволили за надуманный прогул.





Репрессии в отношении летающих лыжников осуществил новый руководитель Республиканского центра олимпийской подготовки по фристайлу Александр Марченко.





Функционер возглавил центр совсем недавно – в середине сентября. Об этом человеке мало что известно: до назначения он управлял РЦОП по воднолыжному спорту, а еще раньше был начальником отдела образования, спорта и туризма Новополоцкого горисполкома.





«Трибуна» попыталась познакомиться с Марченко поближе и даже как-то связалась с ним по телефону, но диалога не получилось. Выслушав представление, Марченко ответил: «Спасибо», – и положил трубку. Больше на звонки он не отвечал.





Тем не менее журналистам удалось собрать информацию о человеке, который реализует репрессивную политику Минспорта в одной из самых успешных для белорусов олимпийских дисциплин.





За месяц работы в РЦОП уволил чемпионку мира и предписал Козеко вернуть часть президентской стипендии

Сергей Марченко на своей должности работает всего ничего, однако за месяц успел стать одним из тех функционеров, которых, мягко говоря, недолюбливают белорусские фристайлисты. Пересекаются они с ним нечасто, а потому впечатление о человеческих качествах Марченко у спортсменов еще не сложилось. Зато многое говорят его поступки.





Руководитель РЦОП прилежно исполняет указания и приказы сверху. То, чего не сделал в свое время предшественник в РЦОП по фристайлу Вадим Кривошеев, уволенный за "ненадлежащую идеологическую работу" и не желавший давить вольнодумцев, с легкостью осуществил Марченко.





Сперва он поставил подпись под уведомлением о взыскании денежных средств по президентской стипендии с Николая Козеко за год в досудебном порядке.





А после с такой же легкостью уволил чемпионку мира по фристайлу Александру Романовскую якобы за день прогула – как известно, девушка была вынуждена уехать, чтобы помочь отцу, перенесшему инсульт, добраться в больницу.





Интересно, что на совещании, где и была объявлена неприятная для Романовской Интересно, что на совещании, где и была объявлена неприятная для Романовской новость , Марченко не присутствовал, поэтому никаких объяснений от него спортсмены не получили до сих пор.





По словам Козеко, на первой же встрече с командой новый директор РЦОП заявил, что никаких преследований по политическим мотивам не будет, а спорт – это главное, поэтому работа продолжится в прежнем русле. Однако в реальности все оказалось куда сложнее.





Помимо выше названных приказов, Марченко ввел в центре заводской режим: все члены команды должны были находиться в РЦОП с утра и до вечера, даже если у них нет работы. А перерывы между тренировками у фристайлистов составляют по четыре с половиной часа.





Благо на минувшей неделе спортсменам все-таки вернули скользящий график, и они не обязаны бесцельно просиживать свое время в РЦОП. По такому графику отъезд Романовской не был бы никаким преступлением.

В спорт пришел через академическую греблю, где стал заслуженным тренером

Сергей Марченко – человек, который знаком со спортом не понаслышке. Но вот только до недавнего времени к фристайлу никакого отношения не имел.





В молодости Марченко активно занимался академической греблей и даже стал мастером спорта СССР по этому виду спорта. После работал в сборной Беларуси и приложил руку к воспитанию призера Олимпиады-1996 Натальи Стасюк. Гомельчанка в составе восьмерки в Атланте завоевала бронзу.





Также Марченко возглавлял отделение академической гребли в Полоцке, которое до 2011 года входило в состав городской СДЮШОР, где получил звание заслуженного тренера Беларуси по гребле.





Поработав некоторое время в гребле, Марченко получил повышение и в середине 2000-х оказался в Витебском облисполкоме. Там он возглавил управление физической культуры, спорта и туризма.





Марченко в свое время руководил работами по разработке двух авиационных туристических маршрутов в Витебской области к фестивалю «Славянский базар-2008». Один из них знакомил туристов с красотами Витебска и его окрестностей, а второй позволял увидеть с высоты птичьего полета не только областной центр, но и Полоцк.





Однако в Витебске Марченко не задержался и уже в конце 2009-го стал исполняющим обязанности директора хоккейного «Химика» из Новополоцка. Функционер столкнулся с серьезными финансовыми проблемами в клубе и, по сути, был приглашен, чтобы их решить.





– Никто и не скрывал, что, возможно, придется играть сезон без премиальных, – говорил в начале 2010-го Марченко. – Правда, сейчас с финансами дело обстоит лучше. За январь хоккеисты призовые получат.





Впрочем, чего-то глобального на своем посту Марченко сделать не успел, и уже через несколько месяцев после назначения «Химик» покинул. Ведь его ждало очередное повышение.





Функционер возглавил отдел образования, спорта и туризма Новополоцкого горисполкома. К этому назначению приложила руку землячка Наталья Кочанова, с которой он к тому же связан дружескими отношениями.





В то время нынешний председатель Совета Республики Национального собрания как раз и возглавляла Новополоцкий горисполком. Кочанова еще не раз возникнет в биографии Сергея Леонидовича и его жены.









Сменил чиновника, которого повысила Кочанова

Люди, пересекавшиеся с Марченко в горисполкоме, характеризуют его как человека, который умеет строить карьеру. Один из собеседников так описывает чиновника:

«Тихий человек, удобный для нынешней системы. Серый кардинал: делает столько, сколько надо, лишнее на себя не берет, особо на рожон не лезет, предпочитает оставаться в тени».

Марченко проруководил городским спортом более пяти лет.





Интересно, что Марченко приходил в горисполком на смену Вячеславу Дурнову – нынешнему первому заместителю министра спорта и туризма. В 2010-м Дурнов пошел на повышение и стал заместителем председателя горисполкома – Натальи Кочановой, а спорт в городе передали в ведение Марченко.





Среди прочего функционеру приходилось заниматься вопросами футбольного «Нафтана» и его арены. Бедовый «Атлант», который до сих пор находится в коммунальной собственности, разваливался, но денег на его реконструкцию не было. Единственное, в 2012 году были выделены средства на установку нового электронного табло.





Зато сам клуб в тот период, когда Марченко занимался спортом в городе, показывал неплохие результаты. Например, в 2012-м стал обладателем Кубка Беларуси, а через пару месяцев выдал эпичное сражение с сербской «Црвеной Звездой» (3:4, 3:3).





Что касается чемпионата страны, то там «Нафтан» во времена Марченко не блистал – был середняком и особыми финансами не располагал. Более того, в марте 2017-го состоялось совещание руководства клуба с представителями городских властей, где обсуждалось тяжелое финансовое состояние футболистов. И тогда Марченко заявил, что в новом сезоне завод «Нафтан» одноименную команду спонсировать не будет.





По итогам 2017-го команда покинула высшую лигу, а некоторые игроки успели еще и вляпаться в «договорняки».





Почти четыре года возглавлял РЦОП по воднолыжному спорту

За вылетом «Нафтана» из вышки Марченко наблюдал уже из Минска. 2 мая 2017 года он возглавил Республиканский центр олимпийской подготовки по воднолыжному спорту, который находится в деревне Волковичи Минского района. И, по словам сотрудников учреждения, оставил после себя заметный след.





Марченко поспособствовал кардинальному улучшению материально-технической базы: был проведен ремонт помещений для спортсменов и тренеров. На базе появился новый трамплин, отремонтировали лодки и катера. Была закуплена и установлена новая акустическая система для проведения соревнований различного уровня, приобретены новые детали для канатной дороги. Для доставки спортсменов на базу из Минска купили несколько автомобилей.





Что до человеческих качеств, то сотрудники РЦОП дают такую характеристику функционеру: «Очень порядочный, хороший, доброжелательный мужчина. Добросовестно относился к исполнению служебных обязанностей. С ним работать всегда было легко, он приходил на помощь». По мнению некоторых, это лучший директор РЦОП за время его существования.





В ноябре 2019-го Марченко была объявлена благодарность министра спорта Сергея Ковальчука.





Стоит добавить, что членом попечительского совета Федерации воднолыжного спорта и вейкбординга является Вячеслав Дурнов, с которым, как сказано выше, Марченко пересекался в Новополоцком горисполкоме.





На сайте РЦОП по воднолыжному спорту Марченко до сих пор значится руководителем. Но, как заверили нас в центре, это технические накладки – в скором времени, когда утвердят нового директора, данные будут изменены.





Ну а Марченко с 14 сентября возглавляет РЦОП по фристайлу.

Женат на давней подруге Кочановой

По информации «Трибуны», Марченко давно дружит с экс-главой Администрации президента, нынешним председателем Совета Республики Натальей Кочановой. Они сблизились еще во времена работы в Полоцке, где в нулевых Кочанова руководила сферой ЖКХ. Позже оба работали в Новополоцком горисполкоме.





Кочанова оказывает немалое влияние на карьеру своей давней подруги, а заодно и жены Сергея Марченко Наталии. В середине 2010-х Наталия была начальником отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Новополоцкого горисполкома.





В 2016-м она стала одним из делегатов от Новополоцка на пятом Всебелорусском народном собрании. Компанию ей тогда составили Вячеслав Дурнов, являвшийся в то время председателем Новополоцкого городского Совета депутатов, Наталья Кочанова, на тот момент заместитель премьер-министра Беларуси.





Также в списке делегатов от Новополоцка значился и уже экс-глава Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский.





Впрочем, долго в горисполкоме Наталия Марченко не проработала. Взлет Кочановой во властных кругах отразился и на ее карьере.





В декабре 2016-го Кочанова возглавила Администрацию президента, а вскоре ее подруга, супруга нынешнего директора РЦОП по фристайлу, оказалась рядом и стала главным советником управления идеологии и информационной политики главного управления Администрации президента.



Через какое-то время она стала заместителем начальника главного идеологического управления – начальником управления идеологии и информационной политики АП президента.



Кочанова покинула Администрацию президента в декабре 2019-го и стала председателем Совета Республики. Давняя подруга и сейчас при ней. Наталия Марченко является помощницей Кочановой и ее доверенным лицом.