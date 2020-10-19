Политолога Шклярова выпустили из СИЗО

Шклярова освободили под личное поручительство политолога и координатора оппозиционного штаба Виктора Бабарико Юрия Воскресенского, который, в свою очередь, вышел из СИЗО после встречи с Александром Лукашенко.





Шклярова задержали в Гомеле в конце июля, а затем доставили в Минск . Его обвиняют в организации и подготовке мероприятий, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК ). Хотя в чем конкртено это проявилось, до сих пор остается непонятным.





В разное время Шкляров работал в избирательных штабах канцлера Германии Ангелы Меркель, бывшего президента США Барака Обамы и телеведущей Ксении Собчак.



