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Политолога Шклярова выпустили из СИЗО

19.10.2020 11:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Политтехнолога Виталия Шклярова выпустили из СИЗО, сообщает «Новая газета». Об этом изданию сообщили политолог Юрий Воскресенский, поручившийся за Шклярова, и адвокат задержанного Антон Гашинский.

Политолога Шклярова выпустили из СИЗО
Шклярова освободили под личное поручительство политолога и координатора оппозиционного штаба Виктора Бабарико Юрия Воскресенского, который, в свою очередь, вышел из СИЗО после встречи с Александром Лукашенко.

Шклярова задержали в Гомеле в конце июля, а затем доставили в Минск. Его обвиняют в организации и подготовке мероприятий, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК ). Хотя в чем конкртено это проявилось, до сих пор остается непонятным.  

В разное время Шкляров работал в избирательных штабах канцлера Германии Ангелы Меркель, бывшего президента США Барака Обамы и телеведущей Ксении Собчак.
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Политтехнолога Виталия Шклярова выпустили из СИЗО, сообщает «Новая газета». Об этом изданию сообщили политолог Юрий Воскресенский, поручившийся за Шклярова, и...
 
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