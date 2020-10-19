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В Минске вывесили самый большой флаг в мире. Но "гуманоиды" не дали установить рекорд

19.10.2020 11:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Жители жилого комплекса «Каскад» вывесили на одном из домов флаг размером 71 метр в длину и 36 метров в ширину.



Таким образом его площадь составила 2556 кв. м. Это самый большой флаг в мире, который когда-либо вешали, чтобы они развевался в воздухе.

Больше был только триколор Румынии, который жители деревни Клинчень под Бухарестом разложили на поле. Он весил более 5 тонн, и размеры его были – 249,4 в длину, 226,9 метров в ширину.

Ближайшим по размерам, который развевался на ветру, был флаг в ОАЭ, 70 на 35 метров.

Впрочем, белорусский флаг его превосходил по размерам ровно на метр в каждом измерении. Однако силовики не дали его красиво развесить. Они взобрались на крышу дома и перерезали трос, на котором держался флаг.

Жильцы дома спасли само полотнище флага, которое весит около 200 килограмм.
 
 
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Жители жилого комплекса «Каскад» вывесили на одном из домов флаг размером 71 метр в длину и 36 метров в ширину.
 
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