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Многодетным сделают сокращенный рабочий день с полной зарплатой
Источник материала: Myfin
По ее словам, в ведомстве посмотрели на возможности
Что в итоге?
«При этом в полном объеме заработная плата, как за восьмичасовой рабочий день. Нас поддержали, в 2021 году мы будем входить в очередной раз с определенными корректировками в Трудовой кодекс, поэтому будем предлагать депутатам, чтобы они нас тоже поддержали», - сказала Ирина Костевич.
Источник: Myfin.by
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Министерство труда и социальной защиты Беларуси предлагает предоставить многодетным возможность работать по 7 часов в день с сохранением зарплаты, как при работе...
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