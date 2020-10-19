Многодетным сделают сокращенный рабочий день с полной зарплатой

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По ее словам, в ведомстве посмотрели на возможности Трудового кодекса и сегодня предложили многодетным мамам перейти на гибкий график, сокращенный с 8 до 7 часов рабочий день.



Что в итоге?

«При этом в полном объеме заработная плата, как за восьмичасовой рабочий день. Нас поддержали, в 2021 году мы будем входить в очередной раз с определенными корректировками в Трудовой кодекс, поэтому будем предлагать депутатам, чтобы они нас тоже поддержали», - сказала Ирина Костевич.