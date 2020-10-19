Задержан подозреваемый в убийстве экс-супруги IT-бизнесмена Юрия Гурского

Источник материала: Onliner

В Лимассоле 11 октября, напомним, было обнаружено тело 36-летней белоруски Ирины Гурской. О происшествии сообщали ресурсы Cyprusbytterfly и Cyprus-mail. В субботу, 17 октября, подозреваемого в убийстве Ирины Гурской 29-летнего Аистиса Микалаускаса доставили в суд Лимассола, сообщает ресурс Cyprusbytterfly.

Отмечается, что задержанный, вероятно, имел долги из-за увлечения азартными играми, а погибшая пыталась помочь ему с деньгами. Однако затем отношения Микалаускаса и Гурской разладились, 29-летний мужчина начал преследовать женщину.

Как пишет издание, в одну из ночей Микалаускас и его сообщник договорились ограбить женщину и перевести деньги с ее счета, предварительно избив. Во время воплощения плана ситуация вышла из-под контроля, Микалаускас забрал ценные вещи и покинул дом.

На следующий день он продал часть украденного, попытался изменить внешность. Затем он вернулся в дом убитой, чтобы повторно ограбить дом, пишет Cyprusbytterfly. Сработала сигнализация, и вскоре Микалаускас была задержан полицией.

На суде Аистис Микалаускас заявил, что будет сотрудничать со следствием, и попросил прощения у семьи погибшей. Районный суд Лимассола постановил задержать подозреваемых на восемь дней до вынесения приговора.