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Задержан подозреваемый в убийстве экс-супруги IT-бизнесмена Юрия Гурского
Источник материала: Onliner
В Лимассоле 11 октября, напомним, было
Отмечается, что задержанный, вероятно, имел долги из-за увлечения азартными играми, а погибшая пыталась помочь ему с деньгами. Однако затем отношения Микалаускаса и Гурской разладились, 29-летний мужчина начал преследовать женщину.
Как пишет издание, в одну из ночей Микалаускас и его сообщник договорились ограбить женщину и перевести деньги с ее счета, предварительно избив. Во время воплощения плана ситуация вышла из-под контроля, Микалаускас забрал ценные вещи и покинул дом.
На следующий день он продал часть украденного, попытался изменить внешность. Затем он вернулся в дом убитой, чтобы повторно ограбить дом,
На суде Аистис Микалаускас заявил, что будет сотрудничать со следствием, и попросил прощения у семьи погибшей. Районный суд Лимассола постановил задержать подозреваемых на восемь дней до вынесения приговора.
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В Лимассоле 11 октября, напомним, было обнаружено тело 36-летней белоруски Ирины Гурской. О происшествии сообщали ресурсы Cyprusbytterfly и Cyprus-mail. В субботу, 17 октября,...
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