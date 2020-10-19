ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В ТС новый Rolls-Royce Ghost оценили почти в $300 тысяч

19.10.2020 11:39 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Импортер Rolls-Royce в России объявил местные цены на Ghost нового поколения. Как пишет агентство «Автостат», за седан придется заплатить минимум 23 млн рублей. Это $294,6 тысячи.

За длиннобазную версию Extended придется заплатить еще больше — минимум 25 миллионов рублей. Напомним, при смене поколений Ghost переехал с платформы BMW 7-Series на модульную архитектуру Architecture of Luxury. Такая же база используется у новых Phantom и Cullinan. Самый компактный седан Rolls-Royce после смены поколения прибавил в габаритах: длина новинки составляет 5546 мм (+89 мм), а ширина — 2148 мм (+30 мм). Размер колесной базы остался прежним — 3295 мм.

В ТС новый Rolls-Royce Ghost оценили почти в 0 тысяч

Под капотом роскошной машины — 6,75-литровый двигатель с двумя турбинами. Он развивает 571 л. с. и 850 Н·м. По умолчанию на Ghost ставится 8-АКП от фирмы ZF. Седан, масса которого составляет примерно 2,5 т, способен ускоряться с места до сотни за 4,8 с, а его максимальная скорость принудительно ограничена 250 км/ч. Новый Rolls-Royce Ghost получил систему полного привода и полноуправляемое шасси с поворачивающимися под небольшим углом задними колесами, что увеличивает маневренность на малых скоростях и стабильность — на высоких.

Rover 400 Series II (HH-R), 1997 г.в., 255 000 км
серебристый, седан, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
4245 р.
1650$ / 1410€
Rover 400 Series II (HH-R), 1999 г.в., 270 000 км
красный, седан, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
3859 р.
1500$ / 1281€
Rover 400 Series II (HH-R) SI, 1995 г.в., 319 800 км
серебристый, хетчбэк, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
3473 р.
1350$ / 1153€
Посмотреть все объявления
Разместить объявление
Автобарахолка
мобильное приложение

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Импортер Rolls-Royce в России объявил местные цены на Ghost нового поколения. Как пишет агентство «Автостат», за седан придется заплатить минимум 23 млн рублей. Это $294,6...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мнение: "Кремль может кинуть Лукашенко"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.10.2020
Mir24.TV Belarus
19.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика