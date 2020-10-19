В ТС новый Rolls-Royce Ghost оценили почти в $300 тысяч

Источник материала: Onliner

Импортер Rolls-Royce в России объявил местные цены на Ghost нового поколения. Как пишет агентство «Автостат» , за седан придется заплатить минимум 23 млн рублей. Это $294,6 тысячи.

За длиннобазную версию Extended придется заплатить еще больше — минимум 25 миллионов рублей. Напомним, при смене поколений Ghost переехал с платформы BMW 7-Series на модульную архитектуру Architecture of Luxury. Такая же база используется у новых Phantom и Cullinan. Самый компактный седан Rolls-Royce после смены поколения прибавил в габаритах: длина новинки составляет 5546 мм (+89 мм), а ширина — 2148 мм (+30 мм). Размер колесной базы остался прежним — 3295 мм.





Под капотом роскошной машины — 6,75-литровый двигатель с двумя турбинами. Он развивает 571 л. с. и 850 Н·м. По умолчанию на Ghost ставится 8-АКП от фирмы ZF. Седан, масса которого составляет примерно 2,5 т, способен ускоряться с места до сотни за 4,8 с, а его максимальная скорость принудительно ограничена 250 км/ч. Новый Rolls-Royce Ghost получил систему полного привода и полноуправляемое шасси с поворачивающимися под небольшим углом задними колесами, что увеличивает маневренность на малых скоростях и стабильность — на высоких.