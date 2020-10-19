В Светлогорске на заводе беленой целлюлозы серьезный пожар

Источник материала: Onliner

В Светлогорске на целлюлозно-картонном комбинате серьезный пожар. Его причины пока неизвестны. В УМЧС по Гомельской области Onliner рассказали, что при пожаре погиб один человек. На месте работает подразделение МЧС. Горит один из резервуаров, по некоторым данным — хранилище таллового масла.

- Горит резервуар с таловым маслом. Сейчас пожар тушат, принимаются меры ликвидации чрезвычайных ситуаций. - прокомментировали в отделе по общим вопросам Светлогорского ЦКК.











