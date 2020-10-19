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В Светлогорске на заводе беленой целлюлозы серьезный пожар

19.10.2020 11:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Светлогорске на целлюлозно-картонном комбинате серьезный пожар. Его причины пока неизвестны. В УМЧС по Гомельской области Onliner рассказали, что при пожаре погиб один человек. На месте работает подразделение МЧС. Горит один из резервуаров, по некоторым данным — хранилище таллового масла.

- Горит резервуар с таловым маслом. Сейчас пожар тушат, принимаются меры ликвидации чрезвычайных ситуаций. - прокомментировали в отделе по общим вопросам Светлогорского ЦКК.

В Светлогорске на заводе беленой целлюлозы серьезный пожар
В Светлогорске на заводе беленой целлюлозы серьезный пожар
В Светлогорске на заводе беленой целлюлозы серьезный пожар

 
 
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В Светлогорске на целлюлозно-картонном комбинате серьезный пожар. Его причины пока неизвестны. В УМЧС по Гомельской области Onliner рассказали, что при пожаре погиб...
 
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