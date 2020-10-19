Источник материала: Onliner Вот так тихо, почти незаметно, без фанфар и перерезания ленточек в Минске после реконструкции открыли для движения один из важнейших путепроводов: тот, что расположен на пересечении проспекта Победителей и улицы Орловской. Его открыли раньше намеченного срока, а об уровне информированности об этом событии свидетельствует хотя бы тот факт, что сегодня утром водители по привычке стояли в пробке на улице Тимирязева, а здесь, на Победителей — Орловской было как никогда свободно. Впрочем, может быть, так и было задумано?

Так или иначе, по путепроводу идет движение. Верится с трудом, поэтому мы решили зафиксировать этот факт в нашем фоторепортаже.





Косвенное свидетельство того, что путепровод откроют, не вполне ожидаемо дал в минувшую пятницу «Минсктранс», объявив о возвращении нескольких троллейбусных маршрутов к привычной жизни.

























Изначально же ожидалось, что путепровод на пересечении проспекта Победителей и улицы Орловской в Минске откроют после реконструкции в ноябре, к 7-му числу, как и водится.

Напомним, что путепровод, воздвигнутый в 1978 году, был закрыт на реконструкцию в связи с тем, что он треснул. Предыдущий капремонт здесь завершился в 2002 году.

















Такие сооружения с некоторых пор относится к числу проблемных в связи с тем, что при строительстве применялась клеевая технология. На МКАД уже завершилась реконструкция ряда путепроводов, построенных по такому же принципу. Были проблемы с мостами и в других регионах страны. Учитывая это, сооружениям такого типа уделяется повышенное внимание, они подвергаются регулярному контролю. Вот во время очередной проверки и были обнаружены трещины. Тогда под путепроводом установили металлические конструкции, которые должны ограничить прогиб строения и предотвратить появление новых трещин. Но практически сразу было понятно, что масштабной реконструкции не избежать.















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