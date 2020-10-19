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Под Гродно автомобиль переехал лежащего на дороге мужчину

19.10.2020 11:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродненском районе легковушка переехала лежавшего на дороге мужчину, сообщили в ГАИ.

Авария произошла 16 октября около полуночи вблизи деревни Лунно. По информации инспекторов, 19-летний водитель Seat двигался по трассе Р44 Гродно — Ружаны — Ивацевичи и совершил наезд на лежавшего на проезжей части 66-летнего мужчину.

В результате ДТП мужчина от полученных травм умер на месте происшествия. Известно, что световозвращающими элементами он обозначен не был. В ГАИ также отметили, что водитель Seat получил права 4 месяца назад.

 
Теги: Гродно
 
 
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Cветовозвращающими элементами он обозначен не был.
 
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