Под Гродно автомобиль переехал лежащего на дороге мужчину

Источник материала: Tut.by

В Гродненском районе легковушка переехала лежавшего на дороге мужчину, сообщили в ГАИ.

Авария произошла 16 октября около полуночи вблизи деревни Лунно. По информации инспекторов, 19-летний водитель Seat двигался по трассе Р44 Гродно — Ружаны — Ивацевичи и совершил наезд на лежавшего на проезжей части 66-летнего мужчину.

В результате ДТП мужчина от полученных травм умер на месте происшествия. Известно, что световозвращающими элементами он обозначен не был. В ГАИ также отметили, что водитель Seat получил права 4 месяца назад.