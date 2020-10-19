Минтруда хочет отменить список запрещенных для женщин профессий. Кем сейчас не могут работать белоруски

Источник материала: Tut.by

В Беларуси в ближайшее время может быть отменен перечень запрещенных для женщин профессий. Сейчас в него входят 182 позиции. Об этом министр труда и соцзащиты Ирина Костевич рассказала в эфире телеканала СТВ. Но и сейчас, по словам главы ведомства, на «запрещенную» должность могут взять женщину, если рабочее место не будет опасным и вредным для ее здоровья.



Список носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По словам Ирины Костевич, «этот перечень сокращается, но к этому тоже надо подойти с осмыслением».

— Женщину не возьмут в эту профессию, только если на этом предприятии эта профессия действительно с вредными условиями труда. Если аттестация рабочих мест подтверждает сегодня, что это рабочее место не вредное и не опасное для здоровья женщины, то бесспорно женщину возьмут в эту профессию, — сказала министр. — Например, сегодня по списку женщина не может работать водителем большегрузных автомобилей, но у нас есть факты, когда женщина работает, но работает на современном автомобиле. Мы прежде всего работаем с сокращением вредных и опасных условий труда. Скорее всего, мы в ближайшее время придем к тому, что этот перечень будет отменен.

В качестве еще одного примера профессии, где женщины редкость, Ирина Костевич привела профессию пилота. Так, в авиакомпании «Белавиа» есть две женщины, работающие вторыми пилотами.

В последний раз в Беларуси пересматривали список тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, на которых запрещается применение труда женщин, в 2014 году. До этого в перечне было 252 позиции. Ранее в Минтруда комментировали, что это было связано с «изменившимися условиями труда по отдельным производствам (видам работ, профессиям), связанными в первую очередь с совершенствованием технологических процессов, внедрением новой техник».

В прошлом году в ведомстве уже говорили о том, что список запрещенных для женщин профессий планируется пересмотреть. Но эта работа будет вестись совместно с Минздравом, подчеркивали в Минтруда.

Сейчас белоруски не могут работать в том числе водолазами, каменщиками, плотниками, стеклодувами, кузнецами-штамповщиками, водителями-испытателями боевых и специальных машин, водителями автомобиля на междугородных пассажирских перевозках на автобусах с количеством мест свыше 14 и грузовых автомобилях грузоподъемностью свыше 5 тонн (самосвалов 2,5 тонны). Для женщин запрещены также верхолазные работы, работы по тушению пожаров и ликвидации аварий, работы по разрубке туш, съемке шкур трупов крупного рогатого скота, лошадей, подземные работы в горнодобывающей промышленности и на строительстве подземных сооружений (есть исключения), работы, связанные с подъемом и перемещением тяжестей вручную (в случае превышения предельных норм).