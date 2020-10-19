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Минтруда хочет отменить список запрещенных для женщин профессий. Кем сейчас не могут работать белоруски
Источник материала: Tut.by
В Беларуси в ближайшее время может быть отменен перечень запрещенных для женщин профессий. Сейчас в него входят 182 позиции. Об этом министр труда и соцзащиты Ирина Костевич
По словам Ирины Костевич, «этот перечень сокращается, но к этому тоже надо подойти с осмыслением».
— Женщину не возьмут в эту профессию, только если на этом предприятии эта профессия действительно с вредными условиями труда. Если аттестация рабочих мест подтверждает сегодня, что это рабочее место не вредное и не опасное для здоровья женщины, то бесспорно женщину возьмут в эту профессию, — сказала министр. — Например, сегодня по списку женщина не может работать водителем большегрузных автомобилей, но у нас есть факты, когда женщина работает, но работает на современном автомобиле. Мы прежде всего работаем с сокращением вредных и опасных условий труда. Скорее всего, мы в ближайшее время придем к тому, что этот перечень будет отменен.
В качестве еще одного примера профессии, где женщины редкость, Ирина Костевич привела профессию пилота. Так, в авиакомпании «Белавиа» есть две женщины, работающие вторыми пилотами.
В последний раз в Беларуси пересматривали список тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, на которых запрещается применение труда женщин, в 2014 году. До этого в перечне было 252 позиции. Ранее в Минтруда комментировали, что это было связано с «изменившимися условиями труда по отдельным производствам (видам работ, профессиям), связанными в первую очередь с совершенствованием технологических процессов, внедрением новой техник».
В прошлом году в ведомстве уже
Сейчас белоруски не могут работать в том числе водолазами, каменщиками, плотниками, стеклодувами, кузнецами-штамповщиками, водителями-испытателями боевых и специальных машин, водителями автомобиля на междугородных пассажирских перевозках на автобусах с количеством мест свыше 14 и грузовых автомобилях грузоподъемностью свыше 5 тонн (самосвалов 2,5 тонны). Для женщин запрещены также верхолазные работы, работы по тушению пожаров и ликвидации аварий, работы по разрубке туш, съемке шкур трупов крупного рогатого скота, лошадей, подземные работы в горнодобывающей промышленности и на строительстве подземных сооружений (есть исключения), работы, связанные с подъемом и перемещением тяжестей вручную (в случае превышения предельных норм).
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Минтруда хочет отменить список запрещенных для женщин профессий. Кем сейчас не могут работать белоруски
По словам главы ведомства, на «запрещенную» позицию женщину могут взять и сейчас, если на предприятии созданы безопасные условия труда.
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