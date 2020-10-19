На Раковской улице в Минске откроется государственный апарт-отель

Источник материала: Tut.by

На Раковской улице в Минске сейчас идет реконструкция. Стало известно, что в одном из обновленных зданий откроется государственный апарт-отель. Подробности сообщает агентство « Минск-Новости ».



Фото: «Минск-Новости»

На территории бывшего хлебозавода № 1 на улице Раковской планируют построить государственный арендный дом для временного проживания. Здание будет на 40 номеров, с улучшенной отделкой помещений, мебелью и бытовой техникой. На первом этаже разместятся фитнес-клуб, кафетерий и помещение для коворкинга. Также запланирован подземный паркинг на 70 мест.

— Это своего рода апарт-отель, но государственный. Такое решение продиктовано тем, что сейчас сегмент подобного жилья занят частниками, сдающими квартиры внаем. Но есть довольно много компаний, заинтересованных в аренде квартир для своих сотрудников, приезжающих на работу в Минск на длительный срок. Этим структурам надежнее и проще работать с юридическими лицами, предоставляющими такие услуги, — рассказал директор «Мінскай спадчыны» Александр Кохан.

Проект будет готов в декабре. В следующем году планируется начать стройку, а сдать дом в 2022. Дом построят без привлечения бюджетных средств. Эксплуатирующей организацией выступит «Мінская спадчына».

Что строится на Раковской?

Напомним, на Раковской проходит реконструкция. Раньше тут был хлебозавод № 1. Сейчас идут работы по восстановлению пяти объектов хлебозавода. Завершается реконструкция двух исторических объектов — главного корпуса хлебозавода и хранилища муки. А за счет инвесторов строятся девять новых трехэтажных зданий.

Вынос хлебозавода с территории Раковского предместья был определен проектом восстановления исторического центра Минска.