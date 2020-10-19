Под Логойском Peugeot насмерть сбил мужчину

Источник материала: Tut.by

Пешеход погиб под колесами автомобиля в Логойском районе, сообщили в пресс-службе МВД.





Установлено, что 17 октября, около 20.00, 61-летний минчанин на Peugeot сбил 56-летнего мужчину.

В результате ДТП пешеход получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу, где через четыре часа умер.