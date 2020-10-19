|
Под Логойском Peugeot насмерть сбил мужчину
Источник материала: Tut.by
Пешеход погиб под колесами автомобиля в Логойском районе,
Установлено, что 17 октября, около 20.00, 61-летний минчанин на Peugeot сбил 56-летнего мужчину.
В результате ДТП пешеход получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу, где через четыре часа умер.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла 17 октября, около 20.00.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)