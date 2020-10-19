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Под Гродно водитель Infiniti вылетел на встречку и протаранил Audi: погибла женщина

19.10.2020 11:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Один из водителей погиб при столкновении двух автомобилей вблизи Озёр, сообщили в пресс-службе МВД.


Происшествие случилось 16 октября, около 20.00. Предварительно установлено, что водитель Infiniti ехал по трассе Р145 Гродно — Острино — граница Литовской Республики. На закруглении дороги он не справился с управлением и врезался во встречную Audi.


В результате ДТП 54-летний водитель Audi получила травмы и была доставлена в больницу, где позже умерла.

 
Теги: Гродно
 
 
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