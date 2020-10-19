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Под Гродно водитель Infiniti вылетел на встречку и протаранил Audi: погибла женщина
Источник материала: Tut.by
Один из водителей погиб при столкновении двух автомобилей вблизи Озёр,
Происшествие случилось 16 октября, около 20.00. Предварительно установлено, что водитель Infiniti ехал по трассе Р145 Гродно — Острино — граница Литовской Республики. На закруглении дороги он не справился с управлением и врезался во встречную Audi.
В результате ДТП 54-летний водитель Audi получила травмы и была доставлена в больницу, где позже умерла.
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Происшествие случилось 16 октября, около 20.00.
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