Под Гродно водитель Infiniti вылетел на встречку и протаранил Audi: погибла женщина

Источник материала: Tut.by

Один из водителей погиб при столкновении двух автомобилей вблизи Озёр, сообщили в пресс-службе МВД.





Происшествие случилось 16 октября, около 20.00. Предварительно установлено, что водитель Infiniti ехал по трассе Р145 Гродно — Острино — граница Литовской Республики. На закруглении дороги он не справился с управлением и врезался во встречную Audi.





В результате ДТП 54-летний водитель Audi получила травмы и была доставлена в больницу, где позже умерла.