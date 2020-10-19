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Когда-когда вышел этот мультик? Тест, который заставит вас почувствовать себя старым

19.10.2020 11:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сколько лет Микки Маусу? Когда вышел первый Шрек? Мы решили вспомнить мультфильмы, которые кажутся современными, но на самом деле им уже ого-го сколько лет. Уверены, вопросы нашего теста поставят вас в тупик. Проверим?

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Сколько лет Микки Маусу? Когда вышел первый Шрек? Мы решили вспомнить мультфильмы, которые кажутся современными, но на самом деле им уже ого-го сколько лет. Уверены,...
 
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